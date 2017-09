José Luis Benito: "El Máster en Value Investing me cambió la vida"

José Luis Benito, a través de True Value, el fondo que asesora junto con su socio Alejandro Estebaranz, ha adquirido una enorme repercusión en los últimos tiempos gracias a las importantes rentabilidades que está obteniendo (un 14,52% en lo que llevamos de año). En Libertad Digital hemos tenido la oportunidad de hablar con él.

Libertad Digital: ¿Qué aprende un alumno en el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo?

José Luis Benito: Lo más importante que aprende un alumno es a pensar. A pensar que hay una realidad económica que difiere a lo que nos han enseñado con los métodos tradicionales en la escuela y la universidad. Y que hay una economía que funciona de una manera diferente. Eso sería en la parte más teórica del Máster. En lo que respecta a la parte práctica, el alumno aprende a invertir. Se aprenden las técnicas del value investing y lo que han hecho los inversores más importantes como Warren Buffett, Peter Lynch, etc.

LD: ¿Por qué es importante la Teoría del Ciclo?

JLB: Porque ayuda a los inversores a no cometer los errores del pasado, como caer en la burbuja tecnológica o la inmobiliaria. Esta teoría nos permite entender el papel de los bancos centrales, los tipos de interés, etc. El inversor debe conocer el ciclo para invertir teniendo en cuenta la fase en la que nos encontremos. Además, hay otra teoría del ciclo: la teoría de los ciclos emocionales, es decir, tener en cuenta los periodos de euforia, depresión, recuperación…

LD: ¿Qué destacarías de la experiencia en OMMA?

JLB: Poder elegir entre las dos modalidades que ofrece el Máster, online y presencial, es sin duda un gran punto a favor. La modalidad online, de hecho, proporciona las mismas sensaciones que estar en el aula. Y poder compaginar eso con la posibilidad de establecer una red de contactos hace que el Máster tenga las ventajas de ambos métodos.

LD: ¿A qué perfiles recomendarías el Máster?

JLB: Hay varios perfiles. Uno es el de la persona que cuenta con un patrimonio (o que piensa que va a poder contar con él en un futuro) y que carece de las herramientas necesarias para llevar a cabo una correcta gestión del mismo. Otro perfil sería el de aquellos que quieran adquirir unos sólidos conocimientos en economía. Y otro podría ser el de recién licenciados que deseen adentrarse en el mundo de la inversión.

LD: Conoces el Máster tanto como alumno como profesor, ¿cuál ha sido tu experiencia?

JLB: A mí como alumno el Máster me cambió la vida. Entré pensando que era un máster de teoría económica desde el punto de vista liberal, de la Escuela austriaca... Y que además enseñaba value investing. Pero es mucho más: después de cursar el Máster yo ya supe hacia dónde quería encaminar mi futuro profesional, en mí caso crear un fondo de inversión, True Value. OMMA, sin duda, me dio el empujoncito. Y luego me incorporé como profesor. Para dominar un tema se requieren tres pasos: aprender a través de expertos, compartir con otros colegas y enseñar a alumnos. Y cuando uno es capaz de aprender, compartir y enseñar un tema, se puede considerar que se domina. En ese sentido, la experiencia en OMMA es fantástica. Además, los alumnos que me he encontrado en estos años me han enriquecido personalmente.

LD: ¿Qué asignatura impartes?

JLB: Mi asignatura es Optimización fiscal de la inversión. Si la idea es maximizar nuestro patrimonio y nuestro retorno, una parte muy importante de ese retorno son los impuestos. El alumno debe conocer por qué vías se puede ir escapando esa rentabilidad para tratar de minimizar esas fugas. Mis alumnos aprenden a ser conscientes de las consecuencias fiscales de sus decisiones de inversión, y puedan, así, planificar con antelación aquellas estructuras que maximicen la rentabilidad.

LD: Además de aprender a invertir, ¿los alumnos pueden dar el salto al mundo de los fondos value?

JLB: El Máster ofrece unos fundamentos técnicos, en relación al análisis de compañías, muy buenos. Pero para entrar en este mundo hay que tener suerte. Y en ese sentido, la suerte ocurre cuando la preparación y la oportunidad de encuentran. En el Máster la parte de la preparación se obtiene de una manera excelente. Y las gestoras deben confiar en las personas mejor preparadas. Lo más importante para un alumno es empezar a gestionar y adquirir experiencia.

LD: ¿El Máster proporciona a los alumnos una red de contactos?

JLB: Así es. Estamos en contacto personas que respiramos el mismo ambiente. Y los alumnos pueden disfrutar de profesores y gestores de manera muy accesible. Fue mi caso en particular, con la red de contactos que establecí como alumno, tanto con compañeros (uno de ellos es de mis mejores amigos) como con los propios profesores. Y luego como profesor también he entablado mucho contacto con los propios alumnos. Se trata de una red, en definitiva, muy importante y que va en aumento.

LD: ¿Es importante que las personas adquieran formación financiera?

JLB: Es indispensable contar con una adecuada formación financiera. Y cuanto antes, mejor. Es fundamental adquirir los conocimientos que nos permitan alcanzar la independencia financiera, esto es, que el día de mañana uno no tenga que depender de las incertidumbres.