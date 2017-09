"La inversión en bolsa es un maratón. Si haces un sprint puedes caerte"

Estrategias de Inversión ha visitado Libre Mercado para que podamos charlar durante unos minutos con el coordinador de su Máster de inversión y trading, un programa novedoso y vanguardista orientado a dotar de las herramientas necesarias para que todo aquel interesado en los mercados financieros adopte sus decisiones de inversión de forma autónoma, con conocimiento de causa y con altas probabilidades de éxito.

Javier Serres, coordinador de este programa conoce de cerca el funcionamiento de los mercados financieros y la bolsa después de años vinculado a este mundo y, en Estrategias de Inversión, también a la formación de inversores particulares.

Libre Mercado (LM) ¿Cuál es el principal error que comenten los ahorradores cuando deciden invertir sin los conocimientos necesarios?

Javier Serres: Cuando dan el salto por primera vez cometen muchos errores, porque entran a un mundo que desconocen. Muchas veces siguen la recomendación de alguna persona que consideran experta, siguen las opiniones de analistas o economistas que han visto en algún medio de comunicación. Pero si tengo que destacar un error, destaco principalmente el no tener un plan B en el caso de error. Es decir, no contemplan un plan alternativo en el caso de que la acción que han comprado no se comporta como esperaban. Es fundamental tener siempre un plan alternativo por si el mercado nos quita la razón y tenemos que vender, para hacerlo con la menor pérdida posible. No me puedo quedar pillado en esa acción. Uno de los mayores errores que cometen los inversores es quedarse pillados. Eso te provoca un coste de oportunidad muy grande y una frustración psicológica fuerte. Y es que ves que te has equivocado y no te puedes mover. Siempre que se compra una acción hay que tener contemplado un nivel de pérdidas soportables por si el mercado te dice que te has equivocado. Entonces, vendes en el nivel que tenías previsto y pasas a otra cosa.

(LM) ¿Qué es lo primero que debe saber cualquier ahorrador que quiera invertir su dinero en el mercado?

(JS) Lo primero que tiene que hacer es invertir el dinero que no necesite. No puedes invertir un dinero que puedas necesitar en el corto plazo. El mercado ya es, de por sí, muy estresante y si a ese estrés le sumas que ese dinero, que puedes llegar a perder, lo vas a necesitar, seguramente vas a tomar decisiones equivocadas y vas a terminar perdiéndolo.

Y estas cosas suceden. Hay gente que hace verdaderas locuras. Incluso hay gente que pide créditos para invertir. Su idea es: me dan un dinero, lo invierto y pago la cuota con lo que voy ganando. Es un error, en la mayoría de esos casos, al final pierden el crédito, no pueden pagar la cuota y quedan atrapados.

(LM) ¿Conoce casos de inversores que colocan su dinero en acciones sin saber siquiera la diferencia entre renta fija o renta variable?

(JS) Sí. Podría ponerte muchísimos ejemplos. Y ya no sólo renta fija, que no la conoce prácticamente nadie, si nos centramos en la renta variable, hay mucha gente que no sabe cómo funciona ese mercado. No conocen conceptos tan importantes como la volatilidad de una acción. Es decir, tú cuando inviertes en una acción tienes que saber qué riesgo tiene esa compañía. También tienes que saber si es líquida, si tiene volatilidad a golpes de noticias. Por poner un ejemplo. Acciones como Santander son muy líquidas y cuando las quieres vender siempre hay quien te las quiera comprar. Pero si estás en acciones muy estrechas puede ser que llegue el momento en que lo quieras vender, y no puedas porque nadie te las quiera comprar.

Igualmente se puede decir que hay muchos inversores que compran caro y venden barato, porque suelen entrar al calor de una acción que está cogiendo fama y venden cuando se provocan caídas importantes y el pánico se apodera de ellos. Esto pasa por falta de formación. El mercado se compone de ciclos. Hay un ciclo, que es el ciclo alcista donde la bolsas empieza a subir. Pasan los meses, los años y sigue subiendo porque los ciclos alcistas son muy largos. Se suele decir que la bolsa sube en escalera y baja en ascensor. Pero cuando el ciclo alcista está muy maduro y está llegando a su fin, es cuando la bolsa ocupa grandes titulares porque alcanza máximos. Es el momento en el que la bolsa llega a todos los hogares, porque todo el mundo te recomienda entrar en bolsa. Se comenta en el mercado, en el taxi, en la cola del pan, etc. porque siempre hay alguien que ha ganado y te recomienda invertir. Y justo en ese momento es cuando entra la fase llamada de distribución, que es donde los peces gordos están soltando paquetes al mercado mientras la gente que está se los va comprando y comprando y cuando ya no hay nada más que vender es cuando llega el golpe. Ese momento es cuando esos peces gordos están esperando para que caiga la bolsa y comprar más barato.

(LM) ¿Cuál es el primer mito que se debe romper a la hora de entender las alternativas de inversión?

(JS) Lo primero que hay que decir es que le mercado tiene riesgos y el que entra en mercado debe saber que la bolsa es un mercado de riesgo, pero lo que hay que saber es controlar ese riesgo. Y conociendo el producto y cómo funciona el mercado puedes saber cuánto arriesgar y hasta dónde quieres arriesgar.

Pero el principal mito por encima de todos creo que es que a largo plazo todo sube. Hay muchos inversores que cuando baja una acción deciden esperar, creen que no pasa nada y se afianzan en la posición a la espera de que vuelva a subir y eso no siempre pasa. Y lo que ha pasado con el Banco Popular es un claro ejemplo.

Lo de que en bolsa a largo plazo todo sube es falso. Hay que hacer un seguimiento de tus posiciones en bolsa. Hay herramientas, está el análisis técnico que te dice cómo de fuerte se encuentra la tendencia de una acción en bolsa. Puedes tomar algunos datos fundamentales como las ventas o beneficios que va teniendo esa compañía. Con datos sencillos para el inversor particular puede por lo menos descartar aquellas compañías que lo están haciendo mal porque evitará muchos riesgo.

La bolsa es una carrera a largo plazo. La inversión en mercados financieros es un maratón, no es un sprint de 100 metros. Tienes que ir avituallándote bien y tratando de no asumir riesgos que te puedan echar la carrera abajo.

(LM) ¿Existe en España un problema de cultura financiera?

(JS) Totalmente. Y más en mercados financieros. Hay una creencia extendida que es que para invertir en bolsa no hace falta formarse, porque me bajo unos manuales, edito tres líneas en un gráfico y parece que ya sé invertir. Y es todo lo contrario. La mente humana no está preparada para invertir en los mercados. Hay que entrenarla. Porque está demostrado que se gana en bolsa cuando dejas correr los beneficios y cortas pronto las pérdidas. Cuando inviertes en una acción tienes que dejar que suba si va bien y cuando empiece a caer ya venderás. Pero no sabes hasta dónde va a seguir subiendo Y cuando empieza a bajar tienes que tener un tope de pérdidas para vender, donde si baja a un determinado nivel, vendes, asumes que te has equivocado y te vas a otra cosa. Pero nuestra mente no está preparada para esto porque cuando cae la acción te resistes a cortar la posición porque el dolor es muy fuerte y mientras ganas piensas que te los pueden quitar y los cortas enseguida. Entonces esto se entrena. Y se entrena con un método de inversión que intenta quitar toda la parte de sentimientos a la hora de tomar las decisiones y que te permita tomar las decisiones digamos objetivamente. Esto está medido de forma científica. El inversor tiene el doble de dolor cuando pierde que cuando gana en la misma cantidad.

(LM) ¿Cómo hace Estrategias de Inversión para colaborar en la solución de este problema?

(JS) Llevamos más de 10 años impartiendo formación. Han pasado por nuestras aulas más de 5.000 alumnos y ofrecemos formación tanto de cursos específicos, como el máster online de inversión y trading, este programa anual en el que ensamblamos todas las técnicas que hay para construir un método más robusto y que nuestras decisiones de inversión sean más consistentes.

Hoy en día seguimos manteniendo contacto con algunos alumnos que han pasado por nuestras aulas y que hoy en día les va muy bien con su inversión en bolsa.

(LM) ¿Qué ofrece Estrategias de Inversión a sus clientes?

(JS) Lo que le ofrecemos es una formación acorde con los tiempos. Las técnicas han ido evolucionando. Lo que funcionaba hace 10 años ahora ha dejado de funcionar. No todas, pero muchas de ellas. Ahora los bancos utilizan máquinas que generan algoritmos constantemente y que tienen los servidores junto a las máquinas que gestionan las órdenes de compra y venta, lo que hace que las técnicas de muy corto plazo cada día son más complicadas para los inversores particulares.

¿Qué hacemos nosotros? Los profesores que tenemos seleccionados para impartir las clases del máster son todos profesionales que hoy están invirtiendo. Gestionan fondos de inversión, Sicavs, etc. Utilizan técnicas que hoy funcionan. Y lo que le garantizamos a nuestros usuarios es que van a aprender lo que está funcionando hoy.

(LM) ¿Sólo los grandes expertos pueden invertir en bolsa?

(JS) No. Rotundamente no. Es verdad que se necesita formación. La bolsa, como ya hemos dicho, no es un casino. La bolsa es metodología, disciplina y probabilidad. Hay que gestionar esas probabilidades y se gestionan con un método adaptado a cada inversor para obtener una rentabilidad y unos objetivos determinados. Ese método es el que nos hace crecer, y todo ello ayuda a controlar las emociones.

Es decir, no es para profesionales, pero sí se deben manejar ciertos aspectos con cierta soltura, como diversificación, apalancamiento, gestión monetaria y la psicología en línea con todo lo que están haciendo, que es un factor clave.

(LM) Como coordinador del Máster en inversión y Trading de Estrategias de Inversión, y desde tu experiencia, ¿qué capacidades ganan los alumnos de este máster después de los 9 meses del curso?

(JS) Lo que van a aprender después de nueve meses es un método que les va a acompañar el resto de su vida. Durante el año van a aprender un montón de técnicas y estrategias que van a poder aplicar y van a terminar construyendo una cartera adaptada a su propio perfil, porque no hay dos inversores iguales. Hay quien quiere jubilarse diez años antes y otros que quieren vivir del trading. Hay muchos métodos pero cada uno debe saber qué es lo que va con él. No puedo someter la mente a un estrés más allá de lo que puedo soportar. Cada uno tiene que tener claro sus objetivos.

Una vez acabado el año y que haya sido capaz de construir esa cartera de activos va a tener la capacidad de adaptar esa cartera a la situación de las circunstancias del mercado. Si estamos en un ciclo alcista tendrá una exposición al riesgo, a la renta variable y menos a valores refugio. Pero si entramos en un ciclo bajista cambiará su disposición estratégica y, por ejemplo, reducirá la renta variable. Es decir, él mismo, a lo largo de su vida, podrá ir modulando esa cartera y viendo cuál es el objetivo, que es que a largo plazo su cartera vaya creciendo.

(LM) ¿Por último, qué consejo le daría a aquellas personas no expertas en el sector que quieran desarrollar una buena estrategia de inversión?

El mejor consejo que les puedo dar es que no tengan prisa. Es decir. Si quieres correr lo normal es que acabes estrellado. Lo primero, que le dediquen tiempo a formarse, que es la mejor inversión que pueden hacer. Fíjate que hay personas que se recorren un kilómetro y medio para que no le cobren comisión en un cajero automático y luego no vigilan su propia inversión, que es donde se está jugando el dinero de verdad.

Lo importante es no tener prisa, formarse, crear su propio método desde la defensa primero, que no me marquen muchos goles, y a partir de ahí ir rentabilizando las operaciones e ir creciendo poco a poco. Las prisas, generalmente terminan en desastre. La bolsa tiene un componente aleatorio que no lo podemos controlar. Si alguien tiene mucha suerte al principio, va a querer mucho más y puede llegar a perderlo todo.