Guindos abre la puerta al 'cupo catalán'... y luego desmiente que lo haya hecho

El cupo catalán vuelve a estar sobre la mesa. Y Luis de Guindos vuelve a estar en el punto de mira. El ministro de Economía es el hombre de la mañana de este viernes, quizás a su pesar, pero de forma previsible escuchando sus palabras. La polémica ha sido de las gordas: titulares en primera página de algunos diarios, desmentidos oficiales del Ministerio, intervención inesperada del ministro en una radio para matizar sus palabras... Y una pregunta que sobrevuela todo este tema: ¿era necesario abrir este melón y generar todo este ruido a 48 horas del 1-O? ¿Qué implica desde un punto de vista político esta declaración?

Todo empezó este jueves, cuando Luis de Guindos visitó TV3 para una entrevista con Lídia Heredia en el programa Els Matin. El contenido de la charla fue el previsible: si el Gobierno español había actuado bien en estos años, si ha faltado diálogo, si la intervención de Hacienda a los gastos de la Generalidad estaba justificada, si el referéndum puede o no celebrarse... Pero siendo el ministro de Economía, la conversación giró hacia temas más económicos y menos políticos que en otras ocasiones.

Además, el propio De Guindos ya había hablado hace unos días en el Financial Times de cambios en el sistema de financiación autonómica y había ligado en cierto sentido la desconvocatoria del referéndum con una nueva propuesta del Gobierno: "Una vez que los planes de independencia cesen, podemos hablar. Estamos ante una recuperación [de la economía española] y esto abre nuevas oportunidades para la discusión", declaraba el ministro en el diario británico.

Y entonces, si de todo esto ya se había hablado, ¿a qué viene la polémica de estos días? Si ya parecía claro el papel de De Guindos como poli bueno del Gobierno que ofrece a los independentistas una salida si se olvidan de su órdago. Pues no está muy claro, porque no hay muchas diferencias entre lo afirmado este jueves y la semana pasada. Quizás el hecho de que lo haya dicho en TV3.

La secuencia de los hechos comienza con la entrevista en la televisión catalana. Puede verse aquí el vídeo completo de la conversación entre Heredia y De Guindos (lo fundamental sobre este tema es la parte que va del minuto 5 al 12). La periodista saca el tema del "pacto fiscal" (es ella la que pronuncia estas palabras, que es cierto que De Guindos evita), pregunta si es una opción que esté sobre la mesa aunque sea incompatible con la Constitución y el ministro responde: "Si es incompatible es incompatible. Otra cosa es que la Constitución se pudiera modificar a futuro. Si se modificara, se podría hacer. No hay nada escrito en piedra".

Entonces le repreguntan si España se podría permitir otro concierto económico como el vasco y De Guindos responde lo siguiente: "Ese no es el tema. Lo que el Gobierno ha puesto sobre la mesa es otro sistema de financiación en el que se pueden recoger las características específicas de cada comunidad autónoma. Y lo que supondría el nuevo sistema es más recursos para las CCAA".

La entrevista pasó más o menos desapercibida a lo largo del jueves. Entre otras cosas porque no aportaba nada nuevo. Como decimos, es algo bastante parecido a lo que recogía el Financial Times hace unos días y que llevó a Libre Mercado a titular: "Guindos abre la puerta al pacto fiscal con Cataluña". Pero este viernes por la mañana todo cambió. Expansión titulaba así: "Guindos abre la puerta a un cupo catalán". El Economista, por su parte, decía que "Guindos sugiere un cupo como el vasco para Cataluña". Y el departamento de Comunicación del Ministerio de Economía respondía con un desmentido en el que pedía a Expansión (no a El Economista, que decía prácticamente lo mismo, curioso) que rectificase.

No sólo eso, el ministro intervenía también a primera hora de la mañana en la Cadena Cope para negar que hubiera dicho nada o hubiera insinuado la posibilidad de que se negociase un cupo catalán: "El cupo no tiene la más mínima viabilidad en este momento ni en la realidad económica española", decía este viernes, y ha precisado que otra cosa sería negociar un sistema común (al margen del foral) de financiación autonómica que tuviera en cuenta las características de cada comunidad.

¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Pues como mínimo se puede decir que Guindos no cerró la puerta cuando la entrevistadora se la abrió. Le preguntaron directamente por el cupo y respondió que no había "nada escrito en piedra". Ahora dice que no se le entendió bien. Quizás, a 48 horas de un referéndum que pretende terminar con la soberanía de todos los españoles, los ministros del Gobierno deberían asumir que cada una de sus palabras se mirará con lupa... Y que deben explicarse sin que queda ninguna duda de lo que están diciendo.

----------------------

La parte central de la conversación entre Heredia y De Guindos transcurrió así (ver a partir del minuto 6 del vídeo):

- Heredia: ¿Estaba hablando de un pacto fiscal en esa entrevista [del Financial Times]?

- De Guindos: Yo estaba hablando en genérico. Estaba hablando de la voluntad de diálogo del Gobierno que siempre ha estado encima de la mesa. Y este diálogo no cubre sólo cuestiones financieras

- Heredia: Pero ¿Cataluña podría recaudar sus impuestos y después pactar con el Estado el reparto?

- De Guindos: Eso no lo quiso Pujol en su momento

- Heredia: En 2012 el Gobierno se negó a abordar el Pacto Fiscal con Cataluña con un comunicado en el que alegaba que el Concierto Económico era incompatible con la Constitución

- De Guindos: Si es incompatible, es incompatible. Otra cosa es que la Constitución se pudiera modificar a futuro. Eso tiene sus cauces. Si se modificara, se podría hacer… no hay nada que esté absolutamente escrito en piedra. La democracia tiene sus reglas

- Heredia: Pero ¿España se puede permitir un segundo concierto económico?

- De Guindos: No creo que ese sea el tema. Lo que el Gobierno ha puesto encima de la mesa es un nuevo sistema de financiación que siempre acaba transfiriendo más recursos a las comunidades autónomas. Y en este sistema de financiación se pueden recoger las características específicas de los diferentes territorios y la problemática específica de cada comunidad autónoma.