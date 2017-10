¿Divorcio a la vista?: "Malestar" entre las patronales de autónomos por Cataluña

Inquietud entre las patronales de autónomos. El recrudecimiento del desafío separatista ha hecho saltar las alarmas entre las asociaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia en las distintas regiones de nuestro país.

Así lo cuenta el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, a Libre Mercado. Amor lleva recibiendo desde hace "varias semanas numerosas llamadas y correos electrónicos de presidentes de asociaciones integradas en ATA preocupados por el posicionamiento de otras organizaciones", que también están adscritas a esta patronal principal.

Aunque el máximo responsable de ATA se ha negado a dar nombres, señala que "hay malestar con algunas organizaciones catalanas". Por ejemplo, la patronal catalana Pimec, miembro de su organismo a través de Pimec Autónomos y una de las más representativas, secundó la huelga que se produjo el pasado martes en Cataluña, lo que habría provocado un cisma entre los empresarios.

En una nota de prensa, Pimec ha presumido de la participación de su organismo en una huelga rebautizada como "paro de país".Según los cálculos de la patronal, "un 54% de las pymes del territorio catalán han parado su actividad durante toda la jornada de hoy, llegando a cifras del 85% en algunos sectores, como el turismo o el comercio. Un 31% de las empresas han hecho paros puntuales, facilitando a los trabajadores la posibilidad de asistir a las diversas concentraciones y movilizaciones convocadas durante el día de hoy. El resto de empresas, un 15%, han mantenido su actividad". La patronal recuerda que la Mesa para la democracia, formada por más de cuarenta entidades y organizaciones entre las que se encuentra Pimec, "convocó los paros como muestra de rechazo y condena a la violencia ejercida por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para impedir las votaciones en Cataluña durante la jornada del 1 de octubre". Mesa para la democracia defiende "el derecho que tiene el pueblo catalán a decidir su futuro político y la democracia".

"El derecho a decidir no tiene cabida en la Constitución"

Sin señalar a ninguna entidad concreta, Lorenzo Amor se ha comprometido a "analizar esta situación de malestar" con sus socios en la próxima Junta Directiva de ATA, que se celebrará en poco menos de un mes. "No es nuestro objetivo echar a nadie, pero el derecho a decidir no tiene cabida en la Constitución, por lo que no tiene sentido que algunas organizaciones sigan dentro de ATA, cuyos estatutos se rigen por esa misma Constitución", ha declarado.

"Lo que está ocurriendo en Cataluña es un activo tóxico para la creación de empleo y el crecimiento de la economía, por lo que si no tiene una ágil gestión y una buena solución terminará pasando factura al empleo", señaló Lorenzo Amor el pasado martes en un comunicado.