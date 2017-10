La vivienda de lujo en Cataluña se convierte en "una inversión de alto riesgo"

Fuga de empresas, cancelaciones de las reservas turísticas y ¿parón de las operaciones inmobiliarias? El desafío separatista amenaza al sector de la vivienda en Cataluña. Aunque todavía es pronto para ver publicadas las estadísticas que detallan cómo se ha comportado el mercado inmobiliario de la región en septiembre, el mes más convulso del independentismo, los expertos ya advierten de sus graves consecuencias.

Desde Uxban, una firma inmobiliaria de alto standing, no dudan en que el mercado de la vivienda premium, afincado en su mayoría en Barcelona, será uno de los principales perjudicados por el órdago de Puigdemont. "El mercado de viviendas de lujo tiembla ante la independencia de Cataluña", señalaban ayer miércoles en un comunicado.

Según explica su socio fundador, Gonzalo Robles, a Libre Mercado, el sector del lujo en la Ciudad Condal ha resucitado "gracias al comprador internacional", tanto que "el 80% de los compradores de viviendas de más de un millón de euros fueron extranjeros, principalmente europeos".

"Y dependerá de cuánto de bien informado esté el inversor sobre España para que esta situación también afecte a todo el mercado nacional. Si el inversor sabe extrapolar la situación de Cataluña con la del resto del país, entonces, ése capital se irá a Madrid, que se verá beneficiada. Si no, descartará nuestro país, que se verá contaminado", augura el experto. A diferencia de Barcelona, en Madrid "la proporción entre comprador nacional e internacional está equilibrada al 50%". En la capital "predomina el capital latinoamericano".

Las consecuencias

Robles cree que el perjuicio para el sector del ladrillo en Cataluña "dependerá del tiempo que dure el proceso de declaración de independencia y de la incertidumbre que genere". Si se alarga de 6 meses a 1 año, "se pueden registrar caídas de precios de entre el 20 y el 30%", calcula.

"Mientras las cosas van bien, hay compradores por todos los lados, si van mal, desaparecen. Si en el futuro el conflicto catalán no se salda con elecciones o con el mantenimiento del modelo constitucional vamos a ver muchos vendedores y pocos compradores", señala el experto. A día de hoy, Robles no recomienda llevar a cabo la adquisición de una vivienda en Barcelona. "A no ser que sea porque amas la ciudad y quieras vivir en ella, es una inversión de muy alto riesgo. Sin duda".

Actualmente, Uxban sólo opera en Madrid, pero ya le consta el parón de las operaciones en Barcelona. "Compañeros en inmobiliarias premium importantes de Barcelona me cuentan que ya no reciben ni una sola llamada. Incluso llegaron a pensar que el teléfono se les había estropeado", cuenta. De hecho, "nosotros teníamos previsto realizar una primera inversión de 2 millones de euros en Barcelona, y ya la hemos descartado".

En un caso hipotético de que Cataluña obtuviera la independencia y saliera del euro, "simplemente el hecho de acercarnos a tal posibilidad provocaría la venta masiva de inmuebles de lujo en Barcelona por parte de los inversores y por tanto, una bajada muy brusca de los precios", advierte.

Gonzalo Robles lamenta este golpe al mercado inmobiliario premium que "ha logrado revertir las caídas de las operaciones de la crisis y cuyos precios de transacción ha superado los niveles de 2007". En concreto, en Barcelona, barrios como Les Corts, Sarriá y Eixample "han aumentado sus precios en los últimos 5 años entre un 30% y un 50%", recuerda.