Se disparan las ventas del bolso patriótico de Cifuentes

El año pasado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se convirtió en el centro de todas las miradas cuando, para protegerse de la lluvia de ese 12 de octubre, abrió un flamante paraguas con la bandera de España.

Hace poco más de una semana, en la pasada celebración del Día de la Hispanidad, Cifuentes volvió a repetir éxito con otro complemento patriótico: un bolso con los colores de la bandera rojigualda. Además, este producto llevaba las iniciales de la responsable de la región bordadas, lo que le dio un toque todavía más personal.

Enseguida, el bolso de mano de Cifuentes se convirtió en uno de los temas más comentados del desfile. A la venta en la web My Bags and Me, son muchas las peticiones de las clientas que quieren hacerse con uno. Cuesta 65,50 euros más los gastos de envío.

Madrid Directo en unos minutos!! #madriddirecto #telemadrid #mybagsandme A post shared by Mybagsandme (@mybagsandme) on Oct 16, 2017 at 10:11am PDT

Adriana Arranz, la hija de la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, es la responsable junto a otra socia de esta web de bolsos y otras prendas artesanas. "Estamos desbordadas", aseguran a Vanitatis. El éxito del bolso de Cifuentes es tal, que "los pedidos crecen cada día. Por ahora llevamos más de 300 en una semana", explican.

Blogueras de moda como Estefanía García, responsable del blog Con dos tacones, ya lo tienen. Hasta la propia Cifuentes pidió en su cuenta de Twitter opiniones sobre él.