Cajamar vende más de 4.000 inmuebles con importantes descuentos

Entre enero y julio del presente curso la compraventa de casas y pisos fue un 11% mayor que la del mismo periodo de 2016. Esto es, un total de 274.500 operaciones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que corroboran la buena salud del actual mercado inmobiliario español. Asimismo, aquellas transacciones tuvieron por principal escenario tres regiones destacadas: Madrid, Andalucía y Cataluña. En las tres, así como en Murcia, concentra su oferta una de las campañas llamadas a incrementar las cifras de ventas: la promoción Ahora o nunca de Cajamar.

La iniciativa lanza al mercado más de 4.000 inmuebles a los que aplica descuentos de hasta el 40% sobre sus precios originales. Estas rebajas estarán vigentes hasta el último día de 2017, independientemente de la ubicación de los activos, situados en ciudades medianas, pequeñas poblaciones o capitales, tanto en el interior peninsular como en la costa. En este sentido, la promoción ‘Ahora o nunca’ se concentra en la Andalucía (con más de 1.800 inmuebles), especialmente en la provincia de Almería. Siguen a esta región la Comunidad Valenciana (1.600 pisos) y la Región de Murcia (680 activos). Cataluña cierra la oferta con 120 propiedades, 80 de las cuales se localizan en Tarragona.

No obstante, ya que la recuperación del sector de la vivienda no se limita a las construcciones habitaciones, Cajamar se ha decantado por incluir en la promoción 400 locales comerciales y naves industriales. Y es que, tal y como revela un reciente informe del Consejo General del Notariado, entre julio de 2016 y junio de 2017 tuvieron lugar más de 14.600 transacciones de inmuebles no residenciales.

Es el caso de un local comercial ubicado en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, a la venta por 120.000 euros (antes costaba 196.900 euros). También de otro local, esta vez situado en Cartagena (Murcia) y que tiene un precio de 470.000 euros (147.900 euros de descuento). Y un último activo singular: una nave industrial adosada, en la localidad alicantina de Elda, cuyo coste es de 200.000 euros (antes, 308.800 euros).

Tanto estos inmuebles como las viviendas de ‘Ahora o nunca’ pueden consultarse en Haya.es, el portal online de Haya Real Estate. Allí, el interesado dispone de un útil buscador por criterios (precio, ubicación, dimensiones, etc.) que da acceso a las características y fotografías de los pisos.

De esta manera, hallamos la promoción de Las Cuevas, en Alhaurín el Grande (Málaga), que alberga pisos de un dormitorio y a la venta desde 46.000 euros (27,3% de rebaja). También damos con otra oportunidad residencial, esta vez en la localidad castellonense de Soneja, y más concretamente en el Residencial Soneja II. Se trata de pisos y dúplex de dos a cuatro dormitorios, con piscina comunitaria y precios que parten de los 33.800 euros (antes costaban 52.000 euros). Además, al igual que otras promociones de ‘Ahora o nunca’, este residencial dispone de plazas de garaje y trasteros, sobre cuyos costes han aplicado importantes descuentos.