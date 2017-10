Obama se reconcilia con Wall Street: cobra 400.000 dólares por discurso

Durante su segundo periplo al frente de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama afirmó que "el aumento de la desigualdad es el mayor desafío de nuestro tiempo". Durante años, el líder político estadounidense criticó con dureza los altos sueldos que se reparten los ciudadanos más acaudalados de su país.

Sin embargo, los lamentos contra la concentración de riqueza parecen haber quedado en el olvido desde que Obama ha dejado el Despacho Oval. Y es que, según informa Bloomberg, Obama se está haciendo de oro gracias al jugoso precio que está cobrando por impartir charlas y conferencias.

En las últimas semanas, Obama ha prestado sus servicios a distintas firmas de Wall Street. El abogado y político estadounidense se embolsó 400.000 dólares por compartir sus reflexiones con la cúpula de la entidad Northern Trust Corp. Obama tiene historia con la entidad, ya que en 2005 le brindó un préstamo ventajoso para financiar su casa en Chicago.

Más charlas en Wall Street

Pero el viaje por Nueva York no terminó aquí. Obama también pasó por las oficinas de Carlyle Group LP, donde cobró otros 400.000 dólares por una charla privada. Este gigante de la gestión de activos, nacido en 1987, logró el pasado ejercicio unos ingresos por valor de 2.275 millones de dólares, si bien sus activos tienen una valoración mucho mayor, de 158.000 millones.

El plan de Obama es seguir cultivando esta nueva línea de negocio. Ya está confirmado que, dentro de algunas semanas, volverá a pronunciar una conferencia para Wall Street. Esta vez, su audiencia serán los altos cargos de Cantor Fitzgerald, donde también recibirá 400.000 dólares por sus servicios.

Clinton se arrepiente

Resulta curioso que el líder demócrata se embarque en esta gira precisamente coincidiendo con la publicación del libro de memorias de Hillary Clinton, que ha hecho autocrítica por esta cuestión. Según la excandidata presidencial, "pensé que mi trayectoria hablaría por sí misma, que nadie pensaría que estaba vendiendo mis principios por dinero, pero fue un error. No importa que otros políticos lo hagan, yo no no debí aceptarlo, especialmente después de la Gran Recesión y de la crisis de 2007, 2008 y 2009. No me di cuenta de lo mal que se verían esos eventos con Wall Street. Reconozco que me equivoqué".

Pero, como explicó Libre Mercado, Obama está dispuesto a explorar sin complejos su rol como conferenciante. No obstante, el auténtico pelotazo de quien fuera presidente entre 2009 y 2017 no han sido los contratos de estas charlas, sino la venta de los derechos de autor de su próximo libro autobiográfico.

El paquete pactado con la editorial implica que el libro irá acompañado de otro volumen complementario firmado por su esposa, Michelle Obama. La editorial que ha cerrado la operación ha desembolsado la friolera de 65 millones de dólares, a cambio de cerrar el acuerdo con el matrimonio.