Axel Kaiser: "Si la izquierda chilena volviese a ganar las elecciones, la economía colapsaría"

Entre noviembre y diciembre, Chile celebrará la primera y segunda ronda de sus elecciones presidenciales. Para conocer todo sobre los comicios, Libre Mercado se ha entrevistado con el escritor Axel Kaiser, uno de los intelectuales más influyentes del país latinoamericano.

- Chile ha mantenido desde hace décadas un modelo liberal, alabado por unos y criticado por otros. ¿Qué resultados ha arrojado?

La pobreza ha caído del 50% al 8%. El ingreso per cápita se ha multiplicado por cuatro. La movilidad social ha aumentado a máximos históricos. La desigualdad ha bajado hasta alcanzar mínimos históricos. Hemos vivido la consolidación del sistema democrático, que ha dado pie al período de mayor estabilidad política en la historia de Chile. Tenemos el mayor Índice de Desarrollo Humano de América Latina. Además, hemos alcanzado el liderazgo regional en el campo educativo, como certifican el informe PISA, de educación superior, o los rankings universitarios, que destacan especialmente los resultados de los centros privados. Y todo con solidez fiscal, gracias a un buen desempeño presupuestario durante décadas.

- ¿Por qué se cuestiona entonces ese modelo?

La izquierda más radical ha instalado su diagnóstico y ha ganado terreno. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha incorporado a dirigentes del Partido Comunista. Además, en el terreno social, ha calado el mensaje difundido por intelectuales que se oponen al mercado. La desigualdad ha sido el principal argumento con el que se ha criticado el modelo liberal, a pesar de que los datos apuntan que se está reduciendo de manera progresiva.

También es cierto que el bienestar genera más demanda de bienestar, de modo que hay segmentos de la clase media que ven al alcance un mayor nivel de riqueza y creen que el Estado puede acelerar ese procesos. Parecería, en palabras de Deirdre McCloskey, que hay personas que creen en la magia y esperan que el Estado lo resuelva todo.

- Hablemos del sistema de pensiones, basado en la capitalización individual.

La tasa de reemplazo para un trabajador chileno que cotiza más de treinta años ronda el 80%. Esa es la realidad. Obviamente, hay gente que no cotiza, pero eso no es culpa del sistema sino de otros factores. Para quien cotiza, el modelo está muy bien diseñado, pues premia las aportaciones y el trabajo. Tras décadas de vigencia, sigue otorgando retornos del 9% por encima de la inflación.

- Bachelet gobernó en su día con cierta moderación, pero ha seguido una franca deriva antiliberal en su segundo mandato.

En su segundo gobierno, Bachelet ha demostrado que es una persona de profundas convicciones marxistas. Se ha escorado a la izquierda radical, ignorando los consejos de los moderados. Cuando murió Fidel Castro, dejó claro su pensamiento: despidió al dictador como si hubiese muerto un héroe y no un tirano. Por tanto, no sorprende que, ahora que se ha quitado la careta, haya cargado reiteradamente contra el sistema liberal.

No se atrevió a cambiar el sistema de pensiones, porque si le das un golpe a ese elemento tan relevante para el modelo chileno, se derrumba la economía. No obstante, sí se han introducido subidas de impuestos, obstáculos a la educación privada, etc.

- Vuelve Sebastián Piñera. ¿No hay más candidatos en la derecha chilena?

Sebastián Piñera es el único con posibilidades de salir vencedor. En las encuestas, tiene veinte puntos de ventaja sobre el siguiente candidato… Es cierto que también ha presentado su candidatura presidencial José Antonio Kast, que no tiene muchos apoyos pero sí ha ayudado plantear el debate basado en las ideas. Pero, en cualquier caso, Piñera es quien lidera a la derecha y quien parte como claro favorito.

- ¿Qué plantea Piñera de cara a un segundo mandato?

Habla de corregir las nefastas reformas de Bachelet, pero no plantea una reversión total. Seguimos en lo de siempre. La izquierda corre todo lo que puede para implantar su modelo… y la derecha solo se atreve a corregir estos excesos y hacerlos más sostenibles. Por tanto, no se plantea una enmienda estructural que suponga un cambio de calado. De todos modos, que gobierne Sebastián Piñera es lo mejor que le puede pasar a Chile ahora mismo.

- ¿Alguna idea novedosa?

Piñera se ha manifestado a favor de reemplazar el transporte tradicional por la energía eléctrica, modificando las fuentes de combustible que emplea el transporte público y facilitando que se renueve el parque de vehículos privados. También ha planteado reformar el sistema tributario, pero se ha quedado corto y no ha puesto encima de la mesa un cambio significativo. Sí ha tenido un discurso más duro contra el terrorismo que sufrimos al sur del país y contra el aumento de la delincuencia. Además, ha señalado que Chile debe adoptar una política migratoria clara, que premie la entrada de trabajadores cualificados.

- Alejandro Guiller, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Beatriz Sánchez… ¿Qué me dice de la izquierda chilena?

Alejandro Guiller no tiene muchas opciones según las encuestas, pero es la segunda opción y no puede ser descartado por completo. Si llega al poder, la economía chilena colapsa. El daño sería casi irreversible. El gobierno de Michelle Bachelet deja el peor nivel de inversión en treinta años, un crecimiento totalmente estancado, una deuda pública que se ha duplicado, la primera rebaja en décadas de la calificación crediticia de Chile, una burocracia hinchada que copa la creación de empleo… Guiller lo profundizaría, seguiría ese camino de desmantelamiento de las instituciones. Un camino populista insostenible.

Boric es un candidato chavista, similar a Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias. Giorgio Jackson fue líder del movimiento estudiantil que lideró las protestas contra Piñera. Su partido se llama Revolución Democrática, eso ya te lo dice todo. Por último, está Beatriz Sánchez, una periodista que se postula por el Frente Amplio y que también está en la extrema izquierda. Intelectualmente es liviana, mezcla carisma con demagogia.

- Desde la distancia, ¿cómo ves la situación económica y política española?

Hay una gran preocupación por el tema de Cataluña. No se termina de entender bien lo que está pasando. También ha calado la idea de que la economía está mucho mejor. Superado el proceso de ajuste, vemos que las cosas han cambiado para bien y, de hecho, hay muchos chilenos invirtiendo en España. Del mismo modo, parece que el miedo al fantasma de Podemos se ha disipado un poco, lo cual es bueno.