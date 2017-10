El sueldo de la diputada del PDeCAT que le hizo un corte de mangas a Toni Cantó

Hace un par de semanas, la diputada del PDeCat, Lourdes Ciuro, se convertía en objeto de todas las miradas tras hacerle un visible corte de mangas a Toni Cantó, de Ciudadanos, en el Pleno del Congreso.

Esta falta de respeto se producía en medio de un debate sobre adoctrinamiento de los alumnos en los colegios catalanes. Cantó estaba defendiendo en la tribuna del hemiciclo una moción contra el adoctrinamiento político de niños en centro escolares y en un momento de su discurso aprovechó para "dar la bienvenida" a los diputados del PDeCAT por volver a sus escaños tras días de ausencia.

"Íbamos a proponer que les quiten el sueldo, pero les aviso que venir al final del pleno no es suficiente", ironizó desatando los rumores en la bancada del PDeCAT y el corte de mangas de Ciuró. Su portavoz, Carles Campouzano, se dio cuenta y le hizo un gesto para que se contuviera.

Tal y como explicó el propio Cantó en una entrevista en Es la Mañana de Federico, la diputada no le hacía este gesto"por un tema ideológico, sino por la pasta, porque no quieren que les quiten el pesebre, no quieren que les quiten la pasta y por eso están engañando a muchos catalanes".

Un abultado salario

Bien es cierto que el sueldo de Ciuró no es nada despreciable. Según recoge Sueldos Públicos, la independentista cobró 55.450 euros netos por su puesto como parlamentaria en el Congreso de los Diputados en 2015.

Percibe una asignación constitucional básica de 2.842 euros brutos al mes en 14 pagas. Además, como es portavoz de varias comisiones ingresa otras 14 pagas de 1.056 euros. En total, 3.898 euros. Al ser diputada por la circunscripción de Barcelona también cobra la indemnización para gastos de manutención y alojamiento: 14 pagas de 1.842 euros, libres de impuestos. Por lo tanto, su nómina es de unos suculentos 5.741 euros. Corte de manga incluido.