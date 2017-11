"O nos ponemos las pilas o la oportunidad del mercado chino pasará de largo"

El Teatro Real ha sido el impresionante marco en el que se ha celebrado el II Foro de la Comunicación España – China, organizado por Henkuai y en el que han colaborado diversas instancias oficiales –los ministerios de Exteriores y Agricultura, comunidades como Valencia y Galicia y la embajada china en España-, y también empresas como Iberia, UnionPay International o el Grupo Osborne.

El impresionante aspecto del Teatro Real

El encuentro, que ha contado con la asistencia de más de 800 representantes de empresas e instituciones tanto chinas como españolas, ha sido la inauguración oficial del Spain China Project, un proyecto público privado que durante todo 2018 va a trabajar y recabar colaboraciones para que cada vez más empresas españolas logren posicionarse en el mercado chino.

El acto, así como el Spain China Project, son una iniciativa de Henkuai, la consultora especializada en las relaciones institucionales chino-españolas, y fue su Director General, Carlos Sentís, el encargado de abrir el acto en una breve intervención en la que agradeció su participación a patrocinadores y ponentes y en la que quiso destacar que "en estos momentos en que hay gente que se empeña en sembrar la discordia es más importante que nunca que podamos trabajar unidos para mejorar la sociedad".

Buenas relaciones, pero mejorables

Varios de los ponentes destacaron las buenas relaciones que actualmente mantienen España y China, como el consejero económico y comercial de la Embajada China, Wang Yingqi, que señaló que la colaboración económica y comercial está creciendo –"en los ocho primeros meses del año el comercio mutuo ha sido de más de 20.000 millones"- y el gigante asiático se ha convertido ya "en el principal socio comercial de España fuera de la UE".

Sin embargo, esas relaciones deben mejorarse en un momento en el que China sigue abriendo su mercado interior al mundo y, al mismo tiempo, su inmensa clase media está empezando a viajar al extranjero en cantidades impresionantes: ya hay 120 millones de turistas chinos. Era el mensaje que daba, por ejemplo, el director general de Marca España: Francisco Rábena Barrachina: "España ES todavía poco conocida en China: es un gran desafío que tenemos que atender".

Más apremiante fue al respecto el discurso de Juan Cierco, el director de Comunicación de Iberia, que señaló el enorme desfase entre las 25 conexiones semanales directas entre Madrid y China y las más de cien que tienen capitales como París o Londres. "O nos ponemos todos las pilas o la oportunidad del mercado chino va a pasar de largo", alertó de forma genérica pero sobre todo por lo relativo al turismo. Cierco señaló también otros aspectos que es necesario mejorar como "la política de visados" o mejorar los servicios para los ciudadanos chinos que viajen a nuestro país, algo que está haciendo por ejemplo El Corte Inglés, según destacó el responsable de Iberia.

También destacó el trabajo de El Corte Inglés Luis García Cristóbal, responsable en nuestro país de UnionPay International, la mayor empresa de tarjetas de crédito de China y del mundo, que señaló la paradoja de que el 80% de los comercios españoles acepta la tarjeta de UnionPay, pero muy pocos lo señalizan para que los viajeros chinos lo sepan.

¿Vender o invertir en China?

Varios ponentes señalaron lo necesaria que es la visión a largo plazo para aquel que quiera adentrarse en el mercado chino. Así lo explicaba Adolfo Bara, director general de marketing de La Liga: "A China no puedes ir a vender, tienes que ir a invertir y si lo haces bien con el tiempo recoges y ganas".

Con todos los problemas, nadie dejó de señalar que es una gran ocasión para España, tal y como decía Ernesto Caccavale, responsable para nuestro país y Portugal de Alibaba Group, la tienda on line que tiene 500 millones de usuarios activos en China, unos usuarios a los que les encantan los productos foráneos: "Es una oportunidad enorme que tenemos que aprovechar, y si no lo hacemos el consumidor comprará los productos de Italia, Francia o USA", alertó; "este tren está pasando ahora, hay que aprovecharlo", insistía. "Se necesitan empresas ágiles e inteligentes, no necesariamente grandes, que entiendan que el mercado chino quiere flexibilidad, capacidad de adaptarse".

Fue precisamente Caccavale el que cerró las ponencias dando un mensaje optimista a los presentes: "Las empresas españolas tienen todo para tener éxito en China, sólo necesitan paciencia, un equipo dedicado, productos estrellas y… sobre todo ¡mucho ánimo!".

Un final lúdico

El encuentro se cerró con una parte más lúdica con la entrega de cinco reconocimientos a otros tantos personajes que han colaborado a mejorar la imagen de España en China: Sara Baras; David Villa; la jugadora de bádminton Carolina Marín; Florencio Sanchidrián, embajador

mundial del jamón; y la cantante Rozalén.

La propia Rozalén cantó dos de sus temas en directo y, finalmente, se ofreció una degustación de jamón Cinco Jotas, la conocida marca del Grupo Osborne.