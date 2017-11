¿Cuál es la mejor hora del día para hacer las compras en el Black Friday?

Se aproxima el Black Friday, día donde multitud de personas se aglomeran para encontrar sus productos favoritos. Esta ocasión merece la pena y es buena idea tomarte un para de horas para disfrutar de las rebajas que te ofrecen las diversas tiendas en España pero ¿qué hora? El mejor momento para realizar las compras dependerá de si la vas a realizar por internet o directamente en la tienda física.

Si bien es cierto que internet ofrece ventajas en este tipo de días, también es cierto que no es capaz de procesar la ofertas con la misma variedad que la tiendas. El buen comprador no rehuye las aglomeraciones pero sabe perfectamente cómo evitarlas. Lo mejor, en estos casos, según los más friders es madrugar o jugársela a última hora.

Por la mañana la gente es perezosa y aunque hayan encontrado el ánimo para levantarse, es posible que tarden en prepararse para una dura jornada de compras. Los más espalidos tienen una hora de ventaja para evitar las grandes colas y si se trata de franquicias estrella, lo mejor es llegar lo antes posible con un café en las manos y mucha paciencia.

A última hora sucede algo parecido, la gente no piensa que puede quedar nada interesante y prefieren la media tarde para encontrar sus gangas pero a costa de sufrir un agobio increíble, ya que después del trabajo es cuando más visitantes ostentan las tiendas.

Si quieres realizar tu compra online es necesario que te conectes a primera hora preferiblemente entre las 3 y 7 am, donde el tráfico web suele estar disminuido, generalmente se pone el tráfico pesado a partir de las 10 am, en cuanto a la tienda física estas abren sus puertas al público a las 9 am, muchos consumidores suelen aguardar fuera de la tienda incluso desde el día anterior para ser uno de los primeros en disfrutar las grandes ofertas que ofrecen en la tienda.

En caso de disponer de un cupón de descuento como los que ofrece DONCUPONES, debes tener en cuenta los días previos al Black Friday, ya que en el sector de la ofertas promocionales, la carrera ya ha comenzado. Si quieres comprar mucho más con menos, empieza a recopilar códigos descuento que luego puedas utilizar en tus páginas favoritas, incluso antes del viernes, ya suelen tener muchos descuentos online. Adquirir las mejores marcas suele ser costoso, pero si haces los deberes y estudias las ofertas previas, es posible que consigas llevarte a casa ese artículo que tanto tiempo llevas deseando.

Por norma, las horas más malas para realizar las compras son las correspondientes con nuestra hora de la comida, es decir, entre las 2 y las 4 de la tarde. Esto sucede tanto para compras virtuales como para compras físicas. En el caso telemático, los servidores pueden ralentizarse ante el gran volumen de tráfico y es muy habitual que los procesos de pago se resientan.

El stock es otro problema que se ha de tener en cuenta, especialmente si se trata de adquisiciones en persona. Cada tienda tiene su horario de reabastecimiento pero la mayoría aprovechas las horas después de la comida para llenar de nuevo sus estantes y esperar la temida hora after work.

Por otro lado, para los que les gusta recorrer todas las tiendas y no tienen unos objetivos prefijados, lo mejor es tomarse la jornada del mismo modo que cualquier otro día de compras. Disfrutar del ambiente callejero, comer temprano y seguir pateando las zonas comerciales de la ciudad es, en sí mismo, un placer que cada uno disfruta a su manera.