El 30% de los españoles utiliza plataformas de economía colaborativa una vez al año

El 30% de los españoles utiliza alguna plataforma de economía colaborativa al menos una vez al año, según el Panel de Hogares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC) del segundo trimestre de 2017, que destaca que este dato es cuatro puntos porcentuales superior al de hace un año. En concreto, las plataformas para comprar o alquilar algún producto de segunda mano, como Wallapop o Vibbo, fueron las más populares entre los internautas españoles, ya que fueron utilizadas por un 29,6% de los usuarios habituales de Internet, frente al 26,9% de hace un año.

A continuación se situaron las plataformas de los alojamientos en casas de un particular, como Airbnb, que aumentaron desde el 9,7% al 11,9%, y las de desplazamientos en coche con un conductor particular a otras ciudades, tipo BlaBlaCar, que subieron levemente desde el 6,4% al 6,5%. Por el contrario, las menos populares fueron las plataformas mediante las que se demandan servicios profesionales, que descendieron desde el 3,7% al 3,5%, y los desplazamientos en coche con conductor en el interior de las ciudades, como Uber o Cabify, que aumentaron desde el 4,4% al 4,8%.

Respecto a los motivos por el que los usuarios se decantaron por las aplicaciones y webs de economía colaborativa, el más mencionado fue obtener "un precio más ventajoso", que dependiendo del tipo de plataforma se citó entre un 25% (en las de búsqueda de personas para realizar tareas) y un 70% de los usuarios (en la de productos de segunda de mano). Como segundo motivo señalaron que estas plataformas se ajustan mejor a sus necesidades y horarios, que osciló entre el 15% (desplazamientos en coche con conductor por la ciudad) y el 31% (desplazamientos en coche con un conductor particular a otras ciudades).

Por otro lado, el Panel de Hogares de la CNMC recoge que las plataformas que ofrecen alojamiento en la vivienda de un particular y las de venta e intercambio de productos de segunda mano fueron las que más satisfacción produjeron entre los usuarios de estos servicios, con un 63% de satisfechos. No obstante, el resto de las plataformas también gozaron de buena percepción por parte de los usuarios, como reflejan los datos de desplazamientos a otras ciudades en el coche de un particular (53%), búsqueda de alguien para que realice alguna tarea (50%) y desplazamiento en coche con conductor (47%).

Por su parte, el porcentaje de internautas que ofrecieron productos y servicios a través de plataformas colaborativas se mantuvo prácticamente igual al del año anterior en todas las categorías, salvo entre los que venden o alquilan productos de segunda mano, que aumentaron desde el 22,7% hasta el 24,5%.