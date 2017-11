Famoso por no tener pelos en la lengua, José Luis Bonet, presidente de Freixenet, ha hablado claro este lunes en Es la Mañana de Federico, en esRadio.

Bonet no se ha ido por las ramas y ha descrito la situación que vive Cataluña y el resto de España con toda su crudeza. "El daño ya está aquí", señalaba Bonet, "esto va a ser muy negativo. Y no es una palabra abstracta, esto lo que significa es que la gente lo va a pasar muy mal, van a perder su trabajo y van a pasarlo mal".

Pese a que la aplicación del 155 "ha frenado de alguna manera el golpe separatista y ha puesto el orden constitucional y estatutario" permitiendo la reinstauración del "orden democrático", el problema es que el golpe ha dañado la economía y eso, como decía Bonet "se va a notar" sin remedio.

En cambio, se ha reservado algo de optimismo y cree que las elecciones del próximo 21 de diciembre, aunque considera que se han convocado con muy poco tiempo, demasiado pronto, "creo que esto va a cambiar, porque el daño que ha producido el proceso a la economía, y en definitivamente a la gente, ya se nota, y la gente va a reflexionar y va a darle la vuelta a esto", decía Bonet.

Otros empresarios

También se ha referido el presidente del gigante del cava a algunos compañeros empresarios. "Respeto a las personas que no quieren hablar públicamente", decía antes de matizar que "lo que me parece que no está bien es que los empresarios, que son líderes de sus empresas y de ellos dependen los trabajadores y accionistas, pues que tienen explicarle, al menos a sus trabajadores y accionistas, hacia dónde creen que van las cosas. Y esto creo que no se ha hecho lo suficiente".

El desengaño

Según Bonet la mayoría que vota va a ver lo que está pasando a su alrededor y los efectos negativos de un proceso como este y "la gente piensa y actúa".

Para Bonet esto significa que "cuando hay un proceso de engaño" luego tiene que haber otro proceso que es el de "desengaño". Recordaba Bonet que gente muy importante, catedráticos y analistas han estado diciendo que no iban a ocurrir todos los efectos nefastos que el desafío separatista ya está produciendo, por lo que "ahora hay mucha gente que se va a desengañar". La única duda que le queda al empresario es si "dará tiempo antes de las elecciones para que se produzca el desengaño, aunque yo creo que sí porque estoy va muy deprisa" y "los efectos negativos sobre la hostelería y el turismo ya se notan mucho". Tanto, dice Bonet que "en el extranjero se nos ve con preocupación y desconfianza".

Se volverá a plantear marcharse de Cataluña

Ha aprovechado la ocasión José Luis Bonet para aclarar que decidieron quedarse en Cataulña porque "el 155 empezó a poner las bases de la normalización de la situación y entonces cambié de idea y el consejo conmigo (la de marcharse de Cataluña)". No obstante, advertía de que "si el 21 de diciembre se repite la situación actual, volveremos a hacer otro consejo" para decidir si se van o se quedan.