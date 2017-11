AliExpress: "No queremos productos de imitación en nuestra web"

Han pasado 8 años desde que Pello Zúñiga escuchara "los tambores de Jumanji" para mudarse de Madrid a China con el objetivo de aprender el idioma más utilizado del mundo, y ya está de vuelta a la capital. En su "gran aventura" en el país asiático trabajó 4 años para la China Central Television (CCTV) hasta que superó un proceso de selección de "más de dos meses" para entrar en Alibaba.

Ahora, el gigante del comercio electrónico ha nombrado a este bilbaíno director de marketing de AliExpress España, su portal destinado al comprador particular, que vende millones de productos de moda, accesorios o tecnología. El también conocido como Amazon chino ha puesto a nuestro país en su punto de mira y está armando a su cúpula directiva para lograr la consolidación de su marca en el mercado nacional de las compras online.

"Vemos en España tres oportunidades", asegura Zúñiga en una entrevista con Libre Mercado. "La del propio país, que es uno de los principales mercados de AliExpress en el mundo, la de una puerta de entrada a Europa a nivel logístico y la de una puerta de entrada comunicacional a Latinoamérica", añade.

Desde China sorprende "lo bien que se vende la marca Xiaomi" y la predilección del cliente nacional "por los productos de pesca y de camping", señala el directivo. Otra curiosidad es la buena acogida de los trajes de novia de AliExpress y el merchandising de bodas por parte de las españolas. "Cada vez estamos vendiendo más, tienen hasta un grupo de Facebook. Que la gente confíe en ti para comprar el vestido para el día más importante de su vida, dice mucho del cambio de percepción", asegura.

"Todos empiezan igual, comprando una carcasa para el móvil de menos de un euro y con gastos de envío gratis para ver como funciona la plataforma. A partir de ahí, continúan con compras más caras", comenta sobre los recién llegados.

Acabar con las falsificaciones

Zúñiga reconoce que los dilatados tiempos de entrega de los envíos de AliExpress procedentes de China, que en muchas ocasiones superaban de largo el mes, es una de las críticas más frecuentes de los usuarios. "Es una de las quejas principales y estamos recortando enormemente los tiempos. Ahora, la entrega media está entre los 8 y los 14 días", asegura. En la categoría de moda, la adaptación de las tallas de China con el cliente europeo es otro de los aspectos que más devoluciones genera.

La falsa creencia de que los productos que se venden en AliExpress son en su gran mayoría imitaciones es una losa que pesa sobre la compañía. Aunque entre sus miles de proveedores chinos todavía se pueden encontrar muchos artículos falsificados que se escapan de su control, el gigante del comercio online está empeñado en acabar con este estigma.

"Como parte del grupo Alibaba estamos completamente en contra de productos que puedan atentar contra la propiedad intelectual de terceros", declara Pello Zúñiga. "Estamos colaborando activamente con marcas e individuos de todo el mundo para detectar, investigar y retirar los productos que sean imitaciones", apunta.

"Quizá la gente no lo sepa, pero estamos luchando diariamente. Tanto el usuario como la marca puede denunciar en nuestra plataforma si detecta una imitación y nuestro sistema de seguridad entra en acción para comprobarlo. También, nuestro equipo técnico realiza constantemente mejoras en el motor de búsqueda para detectar posibles comportamientos, textos o imágenes que anuncien imitaciones", explica. "No queremos productos de imitación en nuestra plataforma", insiste y asegura que es un asunto "que sólo daña nuestra imagen".

Inaugura su tienda efímera en Madrid

El director de marketing de AliExpress España habló con este periódico ayer lunes, en la inauguración de su primera tienda efímera (pop-up) en nuestro país. Ubicado en la Corredera Baja de San Pablo del madrileño barrio de Malasaña, este establecimiento estará abierto al público únicamente hasta el viernes.

Este espacio estará dedicado a la categoría de moda, ya que la compañía ha llegado a un acuerdo con diferentes marcas y plataformas españolas, como Venca, Double Agent, Shana, Smash o Esdemarca, para vender sus productos en su web. Los precios dependerán de cada enseña, pero debido a la proximidad, garantizan un tiempo de entrega medio de 5 días. En este espacio tendrán lugar charlas, presentaciones de moda con influencers y famosos, sesiones de música en directo y talleres de customización.

La presentación en sociedad de AliExpress España se produce días antes del 11 del 11, la mayor jornada de descuentos de la plataforma en todo el mundo el próximo sábado 11. Aseguran que después de Rusia, España fue el mercado que más compras llevó a cabo el pasado año en esa fecha.

"Quizá en el futuro, ahora mismo no hay noticias", responde Zúñiga sobre si está entre sus planes un gran centro logístico y almacén de AliExpress en territorio nacional. A pesar de los titulares que han copado la prensa estos días relacionando este movimiento con una forma de hacer frente a Amazon, el directivo declara únicamente que "no me gusta comparar".