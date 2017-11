Sánchez Mato, intervenido por Montoro: Hacienda controlará semanalmente el gasto de Madrid

Por tercera vez en dos años, el ministerio de Hacienda ha tumbado los planes presupuestarios del Ayuntamiento de Madrid. Aunque la Regla de Gasto exige limitar los aumentos de gasto al 2,1% en 2018, el delegado de Economía de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato, puso encima de la mesa un disparatado Plan Económico-Financiero que aspiraba a elevar un 7,4% los desembolsos del consistorio.

No sorprende, por tanto, que Hacienda haya tumbado una vez más las pretensiones del consistorio. Lo que sí sorprende es que el departamento de gobierno que dirige el ministro Cristóbal Montoro siga tolerando los continuos incumplimientos del Ayuntamiento de la Villa y Corte. Hay que recordar que Sánchez Mato violó la Regla de Gasto en 2015, con un incumplimiento de 17 millones, y volvió a hacer lo propio en 2016, con una ejecución que superó lo permitido en 233 millones.

En el seno del gobierno central saben que el desafío de Sánchez Mato a Montoro no solo no ha ido a menos, sino que se ha acrecentado con el paso del tiempo. De hecho, ya se ha interpuesto una denuncia ante el TSJM con la que se espera asegurar una congelación de gasto adecuada y suficiente, que permita compensar los excesos de gasto registrados en 2015 y 2016. De modo que no puede sorprender a nadie que, según fuentes consultadas por este diario, el ministerio de Hacienda haya enviado ya una carta muy dura al consistorio que supone el inicio de las medidas coercitivas.

La alcaldesa de la Villa y Corte, Manuela Carmena, ha mediado para encauzar la situación de las cuentas municipales. La pasada semana, acudió sin Sánchez Mato a una reunión en el ministerio. Junto a la regidora estaba solamente la Interventora del Ayuntamiento, lo que supone una desautorización en toda regla del polémico delegado de Economía y Hacienda. Ahora, la supervisión de las cuentas se hará directamente por esta vía, con línea directa entre el departamento de Montoro y la Intervención municipal.

Al respecto, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afirmado que "es insostenible que la alcaldesa y el concejal de Hacienda prácticamente ni se dirijan la palabra. A nadie se le ocurre que el responsable del área de Hacienda no vaya a una reunión con el ministerio de Hacienda. No se puede funcionar así. Si no participa en estas reuniones, ¿para qué le pagamos? ¿Para que vaya a apoyar a los golpistas catalanes a las puertas del Tribunal Supremo?".

Si Montoro decide tomar el toro por los cuernos, puede proceder a "embargar" las transferencias de financiación que Hacienda entrega anualmente al consistorio. Estos pagos suponen alrededor de 2.500 millones. Bastaría, por tanto, con reducir dichos traspasos por un monto equivalente a los incumplimientos presupuestarios de los últimos años. La Ley de Estabilidad Presupuestaria permitiría ir mucho más allá, puesto que la norma también da pie a la destitución de Sánchez Mato o a la intervención de la política económica local, que pasaría a manos de los técnicos de Hacienda.

De momento, el ministerio introduce ya un control del gasto, en virtud de los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El tiempo dirá si Sánchez Mato logra recuperar el timón de la política económica y fiscal del Ayuntamiento o si, por el contrario, la desautorización de Carmena y la intervención de Montoro le dejan definitivamente aislado.