Ahora Madrid y PSOE han votado en contra de un recurso presentado por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid que pretendía garantizar el cumplimiento de la Ley 2003, en virtud de la cual los precios de los servicios educativos públicos deben ayudar a los hogares con estas características. Ciudadanos se abstuvo, mientras que el PP se pronunció a favor del recurso. Hablamos con el concejal popular José Luis Moreno para conocer su postura y explicar con mayor detalle las implicaciones económicas que ha tenido la decisión de abandonar la red autonómica de escuelas infantiles.

Ahora Madrid decidió sacar al Ayuntamiento de la Red de Escuelas Infantiles de la Comunidad. ¿Qué significa esta decisión?

Decía Lionel Robins en los años 30 que la economía consiste en satisfacer necesidades ilimitadas con recursos escasos. Hay que elegir. Y, desde el punto de vista del Ayuntamiento, no es lo mismo crear una red propia de escuelas infantiles que apoyarse en las que ya existen. Lo primero implica un gran sobrecoste, una nueva duplicidad administrativa… Lo segundo implica aprovechar las estructuras que ya existen y contribuir a mejorar el sistema educativo. Pero Ahora Madrid ha elegido lo primero.

¿Cuál es el impacto económico concreto de abandonar la red autonómica?

El Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de abandonar la red de escuelas infantiles, que son los centros que brindan atención y educación a los niños de entre 0 y 3 años. Esa red está coordinada por la Administración competente, que es la autonómica. Al salirnos de esa red hemos perdido 7,5 millones de euros. Esta cifra equivale a darle 1.600 euros a cada una de las 4.700 familias que están en lista de espera.

Las familias numerosas han alzado la voz contra el nuevo sistema municipal, anunciando que se sienten discriminadas. ¿Qué opina el PP, principal partido de la oposición?

En febrero de 2017, el Pleno Municipal aprobó unas condiciones de acceso que fueron recurridas por la Asociación de Familias Numerosas de Madrid. Lo que se planteaba con ese recurso era la necesidad de ajustar los criterios y aplicar la Ley de 2003 de Protección a las Familias Numerosas. El Ayuntamiento no está haciendo eso, porque está inmerso en una estrategia de ingeniería social. Quiere dejar en desventaja a las familias numerosas.

Eso se refleja en los procesos de admisión, que no otorgan ningún tipo de ayuda a estos hogares. Quieren que solo las familias monoparentales entren en la red municipal. Pretenden que no haya integrantes de familias numerosas en sus centros educativos. Hay una carga ideológica brutal. Desde un planteamiento liberal no podemos aceptarlo. Ya Tocqueville nos advirtió de la importancia de defender las redes familiares y la sociedad civil como baluartes de independencia y de libertad en una sociedad avanzada.

La Comunidad sí hace esa diferenciación en los criterios de admisión.

En la Comunidad de Madrid, desde 2015, las familias numerosas especiales y generales reciben 3 y 2 puntos a la hora de acceder a las escuelas infantiles. En el Ayuntamiento, ambas categorías reciben 1 punto. Esto puede dejar fuera del acceso a estos centros a miles de niños. Es una discriminación que no podemos aceptar.

Si vemos la evolución de las familias numerosas, han pasado de 1,5 millones a medio millón. Los países nórdicos, Reino Unido, Francia… están apostando por invertir esta tendencia. Estos países quieren brindar ventajas a las familias numerosas. ¿Por qué no hacemos lo mismo? No podemos discriminar de esta forma.

Pero el Pleno ha dado la espalda a la propuesta.

Así es. La votación tuvo lugar en el Pleno del Ayuntamiento del 31 de octubre. El recurso de reposición fue desestimado con los votos en contra de Ahora Madrid y del PSOE. Ciudadanos se abstuvo. Creemos que esta situación es lamentable.

Hemos visto en la educación de Cataluña ejemplos deleznables. No queremos que eso se repita en Madrid. Tememos que en nuestra ciudad se consolide un modelo excluyente de educación municipal que no solo nos sale muy caro sino que además aísla a una parte de la sociedad y, al mismo tiempo, abre las puertas a un modelo educativo abierto al adoctrinamiento ideológico.