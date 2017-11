Golpe del Tribunal Supremo a las hipotecas multidivisa

Golpe a las hipotecas multidivisa. El Tribunal Supremo declaró ayer miércoles la nulidad parcial de este tipo de hipotecas por su falta de transparencia, adaptando así la doctrina establecida el pasado 20 de septiembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Las hipotecas multidivisa se tramitan principalmente en yenes japoneses y francos suizos con el objetivo de aprovechar la diferencia del tipo de cambio con la divisa elegida respecto del euro, aunque si la moneda única se devalúa las cuotas se incrementan.

La Sala considera que la falta de transparencia de las cláusulas multidivisa ha generado para los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no pudieron comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos y se ha agravado su situación económica y jurídica.

Además, estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros (referencia al Euribor). En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Hay que tener en cuenta que aunque el consumidor medio pueda prever cierto incremento de las cuotas por la inflación de la moneda, hay otros riesgos asociados a estas hipotecas de los que no son conscientes, como son:

El recálculo constante del capital prestado: que supone que pese al pago de cuotas de amortización periódica el prestatario puede adeudar un mayor al que pidieron en préstamo. Aunque se estén pagando las cuotas, el banco puede dar por finalizado el préstamo si el euro se devalúa mucho.

Y es que los afectados no solo han tenido que abonar cuotas superiores en aproximadamente un 50% al importe de la cuota inicial y la cantidad que se les ha reclamado en euros como capital pendiente de amortizar, en el proceso de ejecución hipotecaria, supera significativamente la cantidad que les fue ingresada en su cuenta en euros por la concesión del préstamo.

Según explica Arriaga Asociados, que tiene en multidivisa más de 1.000 representados, "son afectados todos los prestatarios que no recibieron del banco una información adecuada sobre los riesgos asociados a este producto ni sobre las consecuencias asociadas a tales riesgos". Es decir, "no basta con que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible sino que era preciso que los clientes tuvieran un conocimiento real de lo que contrataban. El consumidor medio puede conocer que las divisas fluctúan y que, en consecuencia, las cuotas del préstamo multidivisa podían incrementarse ligeramente. Pero lo que no pudieron conocer los demandantes, sin la información adecuada, era que las cuotas del préstamo llegarían a incrementarse hasta en un 50% respecto de la primera cuota del préstamo y, sobre todo, que podrían llegar a deber al banco en concepto de capital pendiente mucho más de la cantidad que inicialmente les prestó".

Por ello, Arriaga Asociados aconseja a los afectados ponerse en contacto con un abogado experto en derecho bancario y financiero tanto para lograr un acuerdo beneficioso con el banco como para reclamar por vía judicial, por tratarse de un producto financiero complejo, tal y como lo ha calificado el TS.