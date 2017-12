¿Cuánto necesitas ingresar y ahorrar para comprar una casa?

El mercado inmobiliario de nuestro país ha resurgido de sus cenizas, y la idea de comprar una vivienda sigue sobrevolando en la mente de muchos españoles. Las operaciones y los precios han seguido una tendencia alcista este año que se prolongará en 2018.

Y es que para el año que viene las compraventas de viviendas crecerán más de un 18%, llegando a superar las 550.000 operaciones, según el último estudio de Servihabitat. El consejero delegado de esta plataforma de investigación y análisis, Julián Cabanillas, cree que el año que viene "será claramente" el de la consolidación del sector inmobiliario, "con un mercado que se presentará saneado en la mayor parte de los territorios".

De cara a cierre de año, Servihabitat espera que las transacciones de viviendas aumenten un 16,9% en 2017 con respecto al año anterior y superen las 472.000 operaciones. En cuanto al precio, en el conjunto de 2017, el precio de la vivienda aumentará un 4,5% de media en España, cifra que se prevé que ascienda hasta el 4,7% en 2018.

Segunda mano y por menos de 150.000

Teniendo en cuenta la tipología de los inmuebles, la vivienda de obra nueva ha perdido peso en comparación con la de segunda mano, que se mantiene en el 75% del total de las operaciones que se han registrado en lo que va de año.

El 70% de los inmuebles tienen un precio inferior a los 150.000 euros y el 34,6% de las transacciones se han realizado sobre viviendas que tienen entre 30 y 90 metros cuadrados. Sin embargo, los inmuebles más demandados son los que tienen tres dormitorios en el caso de las viviendas habituales y de cuatro habitaciones en el caso de las vacacionales.

¿Cuánto debo ingresar y ahorrar?

Antes de llevar a cabo la compra de una vivienda, disponer de ahorros es tarea obligada para efectuar la operación con seguridad. De hecho, los bancos ya han acabado con una práctica muy habitual antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, que era conceder hipotecas por el 100% del valor del piso.

Tal y como señalan en HelpMyCash, para una vivienda media de 150.000 euros se necesitaría haber ahorrado previamente más de 50.000 euros. Esto es debido a que recomiendan tener ahorrado un 20% del valor de la vivienda, ya que la banca solo financia por lo general hasta el 80%, y un 15% extra para los gastos de compraventa.

Según una encuesta de este comparador de productos financieros en la que han participado más de 2.000 consumidores, un tercio de los españoles planea adquirir un piso en 2018. En concreto, un 17% de los encuestados tiene claro que quiere comprar una casa en 2018 y un 18% se lo está planteando, mientras que un 65% descarta esta opción.

Entre los que no dudan en afirmar que en 2018 cambiarán de vivienda, la mayoría no ha ahorrado lo suficiente. El 64% tiene ahorrados menos de 10.000 euros, por lo que necesitarían darle un empujón a sus ahorros si finalmente deciden dar el paso. El 30% de los encuestados que sí quiere comprar un inmueble tiene ahorrados entre 10.000 y 50.000 euros, pero son muy pocos los que han ahorrado más de esa cifra.

Sobre los ingresos que debes tener antes de firmar una hipoteca, hay varias reglas para orientar a los futuros compradores. Una es que las cuotas de la hipoteca no sobrepasen el 35% del salario mensual neto de la unidad familiar. La otra es multiplicar por 4 los ingresos brutos anuales del hogar, y a partir de ahí, no comprar un piso de mayor valor. Por ejemplo, si una pareja tiene unos ingresos netos de 50.000 euros anuales, no debería comprar una casa de más de 200.000 euros. Además de los ingresos, tener una estabilidad laboral es otro de los puntos imprescindibles.

¿Tipo fijo o variable?

"Aquellos que contraten una hipoteca el próximo año se encontrarán con un panorama favorable, al menos durante los primeros trimestres", según HelpMyCash. Por un lado, se espera que el euríbor siga en negativo al menos hasta el final del ejercicio, por lo que las hipotecas variables continuarán con unos tipos de interés atractivos. No obstante, el índice de referencia podría empezar a ascender a final de año, lo que encarecería este tipo de hipotecas. En cuanto a los diferenciales, se espera que continúen como este año, debido a la elevada competencia entre los bancos, aunque desde el comparador señalan que cabe la posibilidad de que las entidades incrementen ligeramente el tipo fijo inicial o alarguen su período de aplicación.

Por el otro, "el rally de las hipotecas fijas se mantendrá en 2018 y se consolidará la tendencia al alza que hemos vivido este año (en enero de 2017 el 36,8% de los contratos se han firmado a tipo fijo, frente al 10,2% del mismo período del año anterior)", apuntan.