El Círculo de Empresarios augura un nuevo éxodo empresarial en Cataluña

Más de 3.000 empresas han huido de Cataluña tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O. En concreto, son 3.139 compañías las que han cambiado su domicilio social a otras regiones de España, según los últimos datos del Colegio de Registradores Mercantiles, que hacen referencia al pasado jueves.

Fue precisamente el pasado jueves cuando se celebraron las elecciones catalanas, que se saldaron con una mayoría independentista a pesar de la victoria de Inés Arrimadas. Pero al ser festivo este martes en Cataluña, habrá que esperar a mañana para conocer efecto que tuvo la jornada electoral en las empresas que todavía conservan su sede en la región. El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ya augura que será devastador.

"Tras este resultado electoral vamos a ver una nueva oleada de salidas de empresas de Cataluña", ha asegurado Vega de Seoane a El Mundo. "El resultado electoral es muy preocupante especialmente para la economía catalana, pero también para la española", ha añadido.

A pesar de que los secesionistas ya no se atrevan a declarar abiertamente la independencia, el presidente del Círculo de Empresarios considera que el daño ya está hecho y que no contendrá a las empresas. "Aunque no haya nueva declaración unilateral de independencia, la incertidumbre continúa y eso no hace atractiva a esta querida comunidad autónoma pese a sus inmensas posibilidades. ¿Quién va a invertir en Cataluña tras estos resultados electorales? Desgraciadamente vamos a ver otro frenazo económico en Cataluña más allá del que ya hemos visto desde el 1 de octubre", se ha preguntado.