William Goetzmann: "Erradicar las finanzas es eliminar la civilización"

En opinión de su autor, William N. Goetzmann, "Money changes everything es un estudio del desarrollo de las finanzas como una tecnología esencial para el ser humano cuya importancia debe ser estudiada y comprendida. Las raíces del dinero y de la banca son muy antiguas y están muy generalizadas. Por tanto, no hablamos solo de elementos económicos sino también de instituciones sociales e intelectuales que han aparecido en todo tipo de civilizaciones".

El libro constituye un auténtico tratado en la historia del dinero y las finanzas. En gran medida, evoca el estupendo trabajo que hizo hace una década el historiador escocés Niall Ferguson, con su excelente libro El ascenso del dinero (The ascent of money). Pero Goetzmann va un paso más allá y, en vez de centrarse en la evolución del dinero en los últimos siglos, traza una historia que arranca en las antiguas civilizaciones clásicas, llega después a China, pasa por la Europa de la banca italiana y cristaliza finalmente en el capitalismo global que tenemos hoy.

Para Goetzmann, "la complejidad socioeconómica ha aumentado mano a mano con la sofisticación monetaria y financiera, de modo que ambos procesos de retroalimentan y conducen a la modernización a través de distintas innovaciones. A lo largo de la historia, las finanzas han contribuido al desarrollo de la escritura, la matemática, el ahorro, la inversión, las relaciones internacionales, la financiación apalancada… Si bien también han dado pie a la economía de la esclavitud, el imperialismo o las crisis de raíz financiera". En última instancia, todos estos procesos han dado pie a una evolución política, económica y social que, con avances y retrocesos, explica el progreso de nuestras civilizaciones.

Finanzas como sinónimo de progreso

El libro se refiere también a la complejidad de entender el dinero y las finanzas, un problema que sigue asaltándonos en plena sociedad del conocimiento. "Las burbujas nos siguen cogiendo por sorpresa. Herramientas como las opciones, los futuros, los bonos de deuda o los vehículos de inversión se antojan difíciles de comprender para el ciudadano medio. Sin embargo, es normal que así sea, puesto que hablamos de elementos surgidos en tiempos modernos y articulados mediante teorías complejas y especializadas", señala el autor.

Goetzmann sale al paso de "ensoñaciones como las de Marx, que promovía la erradicación de las instituciones financieras". De hecho, afirma que "erradicar la banca nos revertiría a la prehistoria, implicaría eliminar la civilización y retrotraernos a un mundo sin ciudades, sin empresas... y sin progreso". Su tratado muestra que, considerando ventajas e inconvenientes, la aportación neta de las finanzas a nuestro bienestar es claramente positiva.

El autor también plantea que la forma en que concebimos estas instituciones inherentes al sistema capitalista viene marcada por distintos marcos filosóficos, que no son los mismos en Europa, América o China. Este planteamiento recuerda al ensayo Fragile by design, en el que Charles W. Calomiris y Stephen H. Haber estudian la fragilidad financiera en relación con el marco político y regulatorio de cada país.