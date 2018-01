H&M acusada de racista por una sudadera con un modelo negro

H&M ha retirado de su página web de venta online la fotografía de un niño de raza negra con una sudadera verde en la que se lee "el mono más chulo de la jungla" después de que la compañía recibiese en las redes sociales acusaciones de racismo.

En España la sudadera se vende a 9,99 euros, y en la imagen del catálogo ya no aparece el modelo negro, solo el producto. Sin embargo, en sus otras versiones naranja y azul sí mantienen a los niños modelos, que en ese caso son de raza blanca.

Según confirman fuentes de la compañía sueca a Europa Press, desde la central se han pedido "disculpas a aquellas personas que se puedan sentir ofendidas por la fotografía", que "se ha retirado desde la primera queja" que se ha recibido.

La sudadera sigue a la venta porque, según explican desde H&M, "tiene un mensaje infantil completamente inofensivo", que en inglés reza the coolest monkey in the jungle.

No es la primera vez que la polémica rodea a alguno de los diseños de la firma sueca. Cabe recordar cuando en 2012 H&M puso a la venta una camiseta en honor al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y a su líder, Juan Manuel López Gordillo. La prenda llevaba escrita en inglés la frase comida para la gente y su lanzamiento coincidía con los asaltos a los supermercados que estaba llevando a cabo el SAT. Tras las críticas, la compañía retiró la camiseta.