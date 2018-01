La paella de Varufakis y De Guindos: "Ya no queremos acabar con Syriza. Podemos perdió fuerza"

El polémico Yanis Varufakis, ex ministro de Finanzas griego, vuelve a la carga. Su estrategia de negociación con la Troika no solo no llegó a buen puerto, sino que condujo al país heleno al corralito, la quiebra técnica y el tercer "rescate". Sin embargo, el autor de El minotauro global no parece haber hecho mucha autocrítica y ha preferido sacar a la venta un libro de memorias que, siendo justos, es uno de los títulos más entretenidos (y cínicos) del año.

El runrún sobre el libro de Varufakis ha sido mayor entre sus (muchos) detractores que entre sus (pocos) partidarios. Así fue como llegó a mi estantería un ejemplar de Comportarse como adultos, publicado en España por Ediciones Deusto. Y, todo sea dicho, por mucho que estemos en las antípodas ideológicas y por mucho que su breve periplo como ministro fuese un fiasco de magnitudes históricas, he de reconocer que las anécdotas y las conversaciones privadas que ahora saca a la luz Varufakis son de lo más interesante.

Hay que recordar que, según reveló el propio autor en mayo de 2015, Varufakis grabó muchas de las conversaciones confidenciales que mantuvo con el resto de líderes de la Eurozona. De modo que, más que buena memoria, lo que tiene el ex ministro son pocos escrúpulos… Es sobre esa deslealtad sobre la que se funda un milimétrico recuerdo de los momentos más delicados de la crisis. La traición de Varufakis a sus socios sirve para que el lector se cuele en la trastienda de la Eurozona, de modo que, jugando con el título del libro, podría decirse que Varufakis ha conseguido que los demás conozcamos mejor cómo se comportan los adultos… pero lo ha hecho comportándose como un niño.

La paella de Varufakis y De Guindos

A lo largo de la extensa obra, Varufakis no hace muchas menciones a España. Esta es una mala noticia. Hubo un tiempo en el que nuestro país jugaba en primera fila, pero los años de José María Aznar han quedado en el olvido y la Vieja Piel de Toro es hoy una potencia gregaria, incapaz de ejercer siquiera su influencia natural, menos aún de ganar cotas de poder como en su día logró el presidente del bigote.

Uno de los pocos comentarios que nos dedica tiene que ver con su visita a España el 8 de mayo de 2015, motivada por un encuentro con el ministro de Economía, Luis de Guindos. Así lo cuenta Varufakis:

Llegué a Madrid el 8 de mayo para reunirme con mi vecino en la mesa del Eurogrupo, Luis de Guindos. Como ministro de Economía de un gobierno conservador, enemigo declarado del partido hermano de Syriza en España, Podemos, en las reuniones del Eurogrupo nunca había desaprovechado la oportunidad de aliarse con Wolfgang Schäuble en nuestra contra. A estas alturas, yo había deducido que su actitud se debía más a una conveniencia táctica que a una cuestión de principios. Aquel día en su despacho confirmó mis sospechas. alrededor de un sencillo pero fantástico plato de paella, con un vaso de un excelente vino tinto para acompañarlo, se desarrolló una conversación tan amistosa que al final me dejó desarmado. Luis me dijo que griegos, italianos y españoles tenemos que estar en el mismo bando. Le pregunté si me estaba diciendo que ya no estaba interesado en acabar con nuestro gobierno. Él pensó su respuesta un instante y, con sonrisa traviesa, me dijo que "ya no". Le pregunté qué había cambiado para que dejase de aliarse con Schüable y buscar el Grexit. Y lo que me dijo De Guindos fue que "para nosotros, Podemos ya no supone una amenaza comparable a la de hace unos meses" y que "ahora da más miedo el Grexit que antes, porque ya no parece posible contenerlo".

Varufakis no se muestra sorprendido por el comentario que hace De Guindos en relación con Podemos. De hecho, hace la siguiente afirmación:

Poco después de la implacable represión que acabó con la rebelión griega del año anterior, el partido de izquierdas Podemos empezó a perder empuje en España. Estoy convencido de que muchos de sus potenciales votantes se asustaron ante la posibilidad de sufrir un destino similar al nuestro, todo por obra y gracia de la feroz Unión Europea y su cruel desprecio a la democracia.

Moscovici, Dijsselbloem, Schäuble…

El autor también desvela con pelos y señales sus encuentros con Moscovici, Dijsselbloem o Schäuble, personajes centrales de la crisis del euro. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. De momento, sirva la paella de Varufakis y De Guindos como aperitivo de los muchos secretos que desvela el ex ministro heleno en Comportarse como adultos.