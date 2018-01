Las empresas reaccionan a la rebaja fiscal de Trump con pagas extra de 1.000 dólares

Buenas noticias para la clase media estadounidense. La reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada por las dos cámaras legislativas norteamericanas va a traducirse en un importante aumento de las retribuciones salariales que perciben los trabajadores del país del Tío Sam.

El grupo de contribuyentes Americans for Tax Reform ha recogido ya decenas de ejemplos de compañías que aprovechan la reforma tributaria para mejorar las condiciones salariales de sus ocupados. A continuación destacamos algunos de los ejemplos más visibles.

Telecomunicaciones

La firma de telecomunicaciones AT&T ha comunicado que asignará una prima especial de 1.000 dólares a cada uno de sus 200.000 trabajadores. Además, ha anunciado que aumentará su programa de inversión en 1.000 millones. En palabras del presidente de la compañía, Randall Stephenson, "esta reforma generará crecimiento y ayudará a crear empleo mejor remunerado".

Por el mismo camino de AT&T va Comcast, un gigante en la prestación de servicios de televisión por cable e internet. Su directiva ha anunciado que repartirá una prima de 1.000 dólares entre cada uno de sus 100.000 trabajadores, pero también ha señalado que aumentará su programa de inversiones en 50.000 millones de dólares.

Aviación

La aerolínea American Airlines ha manifestado que asignará una paga extra de 1.000 dólares a una parte significativa de sus más de 125.000 empleados. En total, 130 millones de alivio tributario irán a parar al bolsillo de los trabajadores. "Esta reforma tributaria nos permite mirar al futuro y proyectar mayores beneficios a largo plazo, lo que nos permitirá invertir para mejorar nuestra flota y nuestra logística. Además, consideramos apropiado compartir una parte importante del ahorro fiscal con nuestros trabajadores", señala la compañía en un comunicado interno.

Una de las empresas que se beneficiará del aumento de las inversiones de American Airlines es Boeing, que a su vez ha anunciado un programa de inversión de 300 millones de dólares, repartido a partes iguales en tres iniciativas: filantropía, formación profesional y renovación de infraestructuras y fábricas.

Sin dejar el sector de la aviación, la aerolínea Jet Blue también ha movido ficha y ha comunicado que repartirá un bono de 1.000 dólares entre cada uno de sus 21.000 empleados, con la salvedad del equipo directivo. Según la carta remitida a los trabajadores, "queremos que las mejores condiciones tributarias ayuden a mejorar los sueldos y a aumentar la inversión de la empresa para seguir creciendo".

Otra compañía que seguirá el mismo camino es Southwest Airlines, con un bono de 1.000 dólares para sus 55.000 trabajadores y un aumento del programa de donaciones caritativas valorado en 5 millones anuales.

Servicios financieros

Uno de los gigantes del sector, Wells Fargo, movió ficha nada más anunciarse la reforma tributaria y comunicó a los medios su decisión de aumentar el salario base de sus trabajadores de 13,5 a 15 dólares por hora. Además, la entidad va a aumentar la dotación de su fundación con 400 millones y también va a aumentar su programa de inversión en 100 millones.

La entidad financiera Bank of America también ha movido ficha y ha comunicado que todos sus trabajadores con sueldos de menos de 150.000 dólares anuales recibirán una paga extra de 1.000 dólares. En palabras del consejero delegado Brian Moynihan, "esta decisión viene motivada por la reforma tributaria y va a beneficiar a 145.000 trabajadores de nuestra compañía".

Algo similar hará BB&T, cuyos 27.000 empleados se beneficiarán de una paga extra de 1.200 dólares y un aumento del salario base de 12 a 15 dólares por hora. Además, el banco aumentará sus donaciones filantrópicas y caritativas en 100 millones.

Otras entidades financieras han anunciado medidas similares: US Bancorp, Unity Bank, Texas Capital Bank, Territorial Savings Bank, Washington Federal, Bank of Colorado, Bank of Hawaii, Bank of the James, Bank of the Ozarks, Bancorp South Bank, Central Bank of Sant Louis, Central Pacific Bank, Citizens Financial Group, Comerica Bank, Commerce Bank, Community Trust Bancorp, First Hawaiian Bank, Gate City Bank, Great Southern Bancorp, Harbor One Bank, Hawaii National Bank, INB Bank, National Bank Holding Corporation, SunTrust Banks, Summit State Bank, TCF Financial Corporation, Stifel Financial Corporation… La gran mayoría de estas entidades ha anunciado una prima de 1.000 dólares por trabajador.

Empresas medianas

La empresa de aire acondicionado AAON, que cuenta con 2.000 empleados, ha anunciado que va a repartir un bono de 1.000 dólares a sus trabajadores. El consejero delegado de la empresa, Norman H. Asbjornson, ha definido la reforma tributaria como "un paso histórico para estimular el crecimiento económico".

La compañía de predicción meteorológica AccuWeather, que tiene 500 asalariados en nómina, ha enviado un comunicado de prensa para ensalzar el "aumento de la confianza empresarial" que genera la reforma tributaria. AccuWeather ha anunciado que repartirá una prima salarial entre todos sus trabajadores, aunque no ha especificado el alcance.

La empresa de utilidades Baltimore Gas & Electric ha optado por repartir 82 millones de dólares entre sus clientes, mediante un programa de descuento que se aplicará a la factura de cada uno de los consumidores de la compañía.