La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) ha cerrado temporalmente sus tiendas en Sudáfrica, a raíz de las protestas y los asaltos registrados en ese país contra una sudadera tachada de racista.

En los ataques no resultaron heridos empleados ni clientes, apuntó H&M a través de su cuenta en twitter, pero pese a ello se ha optado por cerrar temporalmente los comercios por seguridad. Tan pronto como se restablezca la seguridad se procederá a su reapertura, prosigue el mensaje. En el siguiente vídeo se ve a algunos energúmenos destrozar uno de los establecimientos.

El pasado sábado se registraron protestas en seis comercios de esa cadena en Johannesburgo y otros puntos de la provincias de Gauteng, al parecer impulsados por el grupo izquierdista Economia Freedom Fighters (EFF), según informaciones del portal sudafricano News24.

La polémica surgió la semana pasada, cuando la firma textil publicó en su web la fotografía de un niño de raza negra con una sudadera verde en la que se leía "el mono más chulo de la jungla" (the coolest monkey in the jungle). Tras las críticas en las redes sociales y también entre figuras del deporte, como el jugador de baloncesto LeBron James, la cadena retiró la imagen y pidió disculpas. Al no cesar las críticas, la cadena también retiró su venta, que en España se comercializaba a 9,99 euros.