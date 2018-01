Ryanair aplica desde este lunes su nueva política de equipajes con la que permitirá subir dos bultos a bordo sólo a los pasajeros de "embarque prioritario", con un coste de cinco o seis euros, que se podrá adquirir desde esa fecha hasta 30 minutos antes de la hora de la salida del vuelos desde su aplicación, informa Europa Press.

De esta forma únicamente los pasajeros con "embarque prioritario" –incluyendo las tarifas "Plus", "Flexi Plus" y "Family Plus"- podrán subir dos bultos a la cabina. El "embarque prioritario" se puede adquirir a la hora hacer la reserva, o añadirlo más tarde por seis euros hasta una hora antes del horario previsto de despegue.

La low cost irlandesa justifica que esta medida en la necesidad de acelerar el embarque de los vuelos y reducir los retrasos, ha instalado nuevas señalas y medidores en la puerta de embarque en los aeropuertos donde opera.

Aquellos que viajen sin "embarque prioritario" solo podrán subir el bulto de mano más pequeño a la cabina, mientras que la maleta de cabina –más grande– se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque.

La compañía recuerda que su nueva política para equipaje facturado ofrece una reducción de las tasas de facturación –de 35 euros a 25 euros– y un incremento del 33% en el tamaño de equipaje permitido –de 15 kilogramos a 20 kilogramos–.