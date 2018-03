Rodrigo, queríamos comenzar esta entrevista con una pregunta personal, ¿cómo y por qué te empezaste a interesar por el mundo de la inversión y de las finanzas?

Antes de arrancar la carrera en 2011 me empezó a interesar la economía. Las noticias sobre la recesión estaban en todas partes y sentí curiosidad por entender qué estaba pasando. Más tarde empecé el grado de Economía, lo que me llevó a leer blogs sobre bolsa y finanzas. Así fue como poco a poco conocí el value investing.

¿Cómo es el día a día de un analista en un fondo de inversión?

En mi caso dedico la mayor parte del tiempo a leer (informes anuales, informes de casas de análisis, etc.). También nos reunimos con los equipos directivos de las empresas que analizamos para aprender más sobre su negocio. Otra parte del día a día consiste en elaborar los modelos financieros que nos sirven de apoyo en nuestro análisis de las compañías.

¿Cómo y por qué decidiste matricularte en el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo?

Durante la carrera leí mucho sobre inversión, finanzas, ciclos económicos, etc. Fue entonces cuando decidí que en el futuro quería trabajar en algo relacionado con el mundo de la inversión. Me interesaba el value investing porque me parecía que intentar comprar algo por menos de que realmente vale tenía mucho sentido. Cuándo salió el Master me atrajo lo que se enseñaba y el hecho de que hubiera inversores profesionales entre los profesores, así que al acabar la carrera decidí matricularme.

¿El programa cumplió tus expectativas?

Si, las cumplió totalmente. Aunque el objetivo del Máster es ambicioso y requiere de mucha dedicación para asimilar toda la información, creo que es un buen punto de partida para formarte como inversor.

Algunos alumnos han considerado que el Máster ha sido toda una aventura intelectual que les ha cambiado la vida, ¿ha sido tu caso?

En mi caso me ha ayudado a profundizar en los temas que me interesaban y me ha dado un marco teórico y unas herramientas muy buenas para seguir aprendiendo. Y me ha cambiado la vida ya que gracias al Máster he acabado trabajando como analista en Equam Capital.

¿La teoría del ciclo es importante para un inversor?

Sí que lo es. Quizá resulte difícil predecir cuándo va a tener lugar la siguiente crisis, pero entender en qué parte del ciclo estás puede ayudarte a evitar grandes errores.

¿En qué medida te ayudó tu formación para a acceder a tu actual trabajo?

A través del Máster conocí a Alejandro Muñoz, que es profesor en [el Centro de Estudios Superiores] OMMA. Esa circunstancia me posibilitó realizar unas prácticas en Equam Capital. Después de unos meses de prácticas me ofrecieron incorporarme al equipo como analista.

¿Hasta qué punto aplicas en Equam Capital lo que has aprendido en tu formación de postgrado?

En el Máster se enseña a buscar compañías que presenten una oportunidad atractiva de inversión a largo plazo, y en Equam Capital lo que hago es buscar y analizar posibles ideas de inversión para el fondo que asesoramos. Así que constantemente aplico lo aprendido.

Para finalizar, nos gustaría que nos dijeras qué es lo mejor que puede hacer la gente de la calle con sus ahorros.

Es muy difícil ofrecer una recomendación que sirva para todo el mundo, dado que cada situación personal tiene sus peculiaridades. Desde mi punto de vista, lo mejor que se puede hacer es invertir los ahorrospensando en el largo plazo, informarse bien sobre dónde se mete el dinero y evitar entrar en negocios que uno no entiende. Y en el caso de buscar asesoramiento de terceros, que sea un asesoramiento independiente en el que quien te asesora invierte en los mismos activos o fondos que te recomienda.