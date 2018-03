Dos turistas británicos, condenados a pagar 15.000 libras a TUI por fingir una intoxicación en Benidorm

Dos turistas británicos han sido condenados a pagar 15.000 libras al touroperadorTUI por un juzgado de Liverpool por fingir una intoxicación alimentaria durante su estancia en Benidorm para tratar que la cadena les indemnizara, según ha informado el Daily Mail, que ha tenido acceso a la sentencia.

La demanda original de ambos turistas reclamaba una indemnización de 2.500 libras para cada uno. Sin embargo, el juzgado la ha desestimado después de ver que durante ese periodo continuaron subiendo fotos a sus redes sociales de sus vacaciones sin rastro alguno de esa supuesta intoxicación alimentaria.

"No puedo aceptar que subieran fotografías como una pareja feliz si las vacaciones fueron como ellos dicen", ha afirmado el juez. "Sus reclamaciones son idénticas, dicen que no se han confabulado, pero está claro que no han sido escritas por ellos".

El juez también les ha recriminado que no se quejarán durante su estancia, ya que las reclamaciones las presentaron en mayo de 2016, aproximadamente ocho meses después de que terminaran sus vacaciones. Y sentencia el juez que "no hay ninguna prueba de intoxicación".

"Es decepcionante que tengamos que llegar tan lejos para defender nuestra industria y a nuestros hoteles", se ha lamentado un representante de TUI.