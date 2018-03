La nueva moda americana: comprar botellas de agua de 40 dólares

El mercado de las botellas de agua puede parecer simple. Todas son iguales, de plástico, transparentes o con algún color y un tapón para evitar que se derrame el líquido. Sin embargo, Estados Unidos está empeñado en revolucionar el sector -hay tres marcas dedicadas a la fabricación de estos recipientes-.

Las nuevas botellas de agua ya no son de plástico, son de acero inoxidable y la finalidad es ser reutilizadas para contaminar menos. Consiguen mantener el frío y el calor de los líquidos durante varias horas y están arrasando entre las celebrities. Realmente, utilizan los mismos materiales que los clásicos ‘termos’ para mantener el calor. La única diferencia es que se fabrican con forma de botella y se les estampa un diseño llamativo y bonito.

La marca más conocida se llama S’wel y ha sido recomendada por Oprah Winfrey y Julia Roberts. Además, se venden en los gimnasios y las tiendas alimenticias más exclusivas del país. Tal es su éxito que, en 2016, consiguió una facturación de 100 millones de dólares.

Existe una amplia gama de diseños y de variedades, desde estampados simulando madera, hasta otros personalizados. En cuanto al precio hay una variedad que va desde los 11 dólares hasta los 98 dólares -79,80 euros por una botella de agua-. De hecho, las marcas están sacando botellas con unidades limitadas y diseñadas por importantes marcas del mundo de la moda. La marca Swarovski, famosa por sus cristales, se encargó de diseñar una de las botellas, que se vende a 900 dólares. Todo un fenómeno de ventas y de fans, prueba de ello es que la marca S’well tiene más de 220.000 seguidores en Instagram.

No es algo nuevo

Desde hace unos años, se ha comenzado a hablar de que no es bueno utilizar botellas de plástico. No solo por la contaminación, sino porque, según afirman, no es del todo sano reutilizar las botellas de plástico por los componentes que desprenden con el tiempo -especialmente el BPA-. Las marcas aprovecharon esta tendencia y comenzaron a poner a la venta botellas fabricadas con cristal o con acero inoxidable.

El problema que tiene el cristal, a pesar de que es muy higiénico porque no es un material poroso, es su fragilidad y su peso. Llevar una botella de vidrio al gimnasio puede ser peligroso si se rompe e incómodo por el peso. La solución pasó a ser el acero, más ligero, menos frágil que el cristal y menos perjudicial para la salud que el plástico. Además, cuenta con el hecho de que consigue mantener el frío del agua -o el calor si llenamos la botella de café- durante varias horas.