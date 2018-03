El Wallapop de la comida o el Airbnb de los enchufes: así se expande la economía colaborativa

Colaborativa, hecha en colaboración. Así define la RAE a este adjetivo que lleva varios años acompañando a la palabra economía, y que ha estado rodeado de polémica desde su aparición. Las patronales de los sectores en los que operan y las trabas regulatorias por parte de la administración son los dos principales retos a los que se enfrentan estas empresas en España.

"Las multas, los juicios y las prohibiciones no presentan el mejor escenario para el desarrollo de un espíritu emprendedor ni fomentan las inversiones necesarias para el crecimiento de proyectos", denuncia el consultor experto en economía digital y colaborativa, Pako Rodríguez, en su último libro Startups colaborativas y otras historias del sector.

Airbnb o Blablacar son algunas de las plataformas más conocidas, pero no son las únicas. Rodríguez ha seleccionado 24 casos de éxito de startups que operan en nuestro país, de las que el 79,2% son españolas.

"El ciudadano se ha convertido en un productor"

Con la publicación de estas historias el experto ha querido derribar "muchos de los mitos de la economía colaborativa", según ha explicado en una entrevista con Libre Mercado. Para Rodríguez, uno de los efectos más beneficiosos desde su aparición es que ha producido un "empoderamiento" de la ciudadanía. Ya sea alquilando su casa a turistas o compartiendo su viaje en coche, "el ciudadano se ha convertido en un productor, que ofrece algo que tenía infrautilizado", explica.

Hay que dejar claro que estos servicios no son gratuitos, "porque si no estaríamos estamos hablando de economía social", aclara Rodríguez, aunque sí son más económicos, lo que también permite a los clientes "administrar mejor sus recursos".

Primero, fueron los autobuseros con Blablacar; después, los taxistas con Uber y por último, los hoteleros con Airbnb. Las patronales de los sectores tradicionales se han echado encima de estas plataformas para pedir su cierre o restricciones en su actividad. Para el experto, intentar ponerle puertas al campo solo perjudica a los clientes. "Cuando hay tanta gente que quiere y usa este tipo de plataformas por algo será ¿o no?", se pregunta.

Además, la existencia de otros competidores hace que todas las empresas protagonistas aumenten sus esfuerzos por ofrecer un mejor servicio al cliente. "Y vemos como lo están haciendo los hoteles y los autobuses. Esto no significa que estos vayan a desaparecer, sólo que la gente va a poder elegir", asegura.

Casos de éxito

"Siempre hemos compartido todo, lo que pasa es que ahora podemos hacerlo con desconocidos. Ya sea una comida o hacer de guía turístico de tu ciudad", cuenta. Las empresas de economía colaborativa que ha seleccionado el autor operan desde en el sector de la alimentación hasta en el de la formación. Estos son algunos ejemplos curiosos:

N i las migas: pone contacto a clientes con establecimientos, ya sean bares o supermercados, que tienen comida en perfecto estado pero que no ha encontrado consumidor final. Por ejemplo, incluyen frutas o verduras que tienen algunos defectos estéticos, productos a punto de caducar o raciones que han sobrado del menú del día.

pone contacto a clientes con establecimientos, ya sean bares o supermercados, que tienen comida en perfecto estado pero que no ha encontrado consumidor final. Por ejemplo, incluyen frutas o verduras que tienen algunos defectos estéticos, productos a punto de caducar o raciones que han sobrado del menú del día. Eat You Later: la app es muy parecida a la anterior. Tiene como misión poner en contacto a establecimientos con excedentes en alimentos (elaborados, fresco, envasados) y monetizar lo que antes iba al cubo de la basura. El autor se refiere a esta idea como el Wallapop de la comida.

la app es muy parecida a la anterior. Tiene como misión poner en contacto a establecimientos con excedentes en alimentos (elaborados, fresco, envasados) y monetizar lo que antes iba al cubo de la basura. El autor se refiere a esta idea como el Wallapop de la comida. Tutellus: cualquier persona con un talento, puede subir su video-curso y empezar a ganar dinero a través de estos vídeos formativos.

cualquier persona con un talento, puede subir su video-curso y empezar a ganar dinero a través de estos vídeos formativos. Sharing Academy : pone en contacto a estudiantes universitarios de la misma facultad para recibir clases por parte de otros alumnos que ya han aprobado esa asignatura. El profesor pone el precio.

: pone en contacto a estudiantes universitarios de la misma facultad para recibir clases por parte de otros alumnos que ya han aprobado esa asignatura. El profesor pone el precio. Place to Plug: conecta conductores de vehículo eléctrico y anfitriones (particulares, negocios o instituciones) que ofrezcan un enchufe para recargarlos. Lo llaman el Airbnb de los enchufes.

conecta conductores de vehículo eléctrico y anfitriones (particulares, negocios o instituciones) que ofrezcan un enchufe para recargarlos. Lo llaman el Airbnb de los enchufes. Plan&Go es una aplicación que pone en contacto a gente con los mismos intereses y aficiones para que compartan planes y los gastos derivados de los mismos.

es una aplicación que pone en contacto a gente con los mismos intereses y aficiones para que compartan planes y los gastos derivados de los mismos. SocialCar: fundada en 2011, es la principal plataforma online de alquiler de vehículos particulares en España. Permite alquilar todo tipo de vehículos en tu zona, conectando propietarios de vehículos con conductores que desean alquilarlos.

fundada en 2011, es la principal plataforma online de alquiler de vehículos particulares en España. Permite alquilar todo tipo de vehículos en tu zona, conectando propietarios de vehículos con conductores que desean alquilarlos. Loggap: pone en contacto a gente que quiere comprar productos de otros países con viajeros que quieran llevarlo a un precio inferior al de los servicios de paquetería, aprovechando un desplazamiento que van a realizar.

"Han cogido a Airbnb como cabeza de turco"

De todos los sectores dónde ha llegado la economía colaborativa, Rodríguez cree que "el alojamiento" es el que más está sufriendo debido a la cantidad de restricciones que están aplicando las Comunidades Autónomas y a la "turismofobia" que se está generando por parte de políticos y algunos vecinos.

"Se ha cogido a Airbnb como cabeza de turco y se le acusa de la gentrificación, de la subida del precio de los alquileres y de todos los males. Gentrificación ha existido toda la vida, y no hay que olvidar que beneficia a los propietarios de los pisos de los barrios gentrificados. Además, construir un parque o un centro comercial también gentrifica, no solo son los pisos", declara el experto.

Sobre las actividades tipo Glovo, UberEats o Deliveroo, Rodríguez no tiene una postura definida porque "los temas de laboralidad aún no están muy claros, aunque no se puede legislar con leyes del siglo pasado".

"La inseguridad jurídica", en el ámbito de la economía colaborativa y "los altos impuestos que hay que pagar para montar una startup, cuando todavía no has monetizado nada, unido al papeleo", son las mayores dificultades a las que se enfrentan todos los que osan lanzarse a emprender en nuestro país.