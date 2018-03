¿Cuánto cuesta sacar un Cristo en procesión?

Emoción, sacrificio, sentimiento, tradición, fiesta y... esfuerzo económico. Sí, la puesta en escena religiosa de la que disfrutan cientos de miles de turistas estos días tiene un precio, y las cofradías bien lo saben. Las hermandades conforman una auténtica organización cuasiempresarial, donde aplican fórmulas financieras para poner en marcha las salidas procesionales.

Detrás del Cristo de la Buena Muerte, la Virgen de la Macarena, el Jesús Cautivo o el Santo Sepulcro existe un backstage del que nunca se habla. Entre bambalinas se visten cientos de nazarenos, se arreglan flores, se preparan velas, se afinan instrumentos, se planchan uniformes militares, se cocinan las dietas de los hombres de trono, se dan masajes a los costaleros y se ultiman los detalles de la imaginería que va a procesionar. Todo gracias a las cuotas que pagan religiosamente los cofrades y hermanos.

Según Pablo Atencia, presidente de las Cofradías y Hermandades de Málaga, en la ciudad andaluza "se encuentran 80.000 hermanos registrados que abonan una media de 45 a 60 euros al año". En base a este cálculo, las agrupaciones religiosas manejaría un presupuesto propio de hasta casi cinco millones de euros al año procedente de los contribuyentes voluntarios. Éste es un buen ejemplo de que cómo el universo semanasantero no podría entenderse sin el capital privado para mostrar, año tras año, a ritmo de corneta y tambor la fiesta cristiana española más callejera y popular de la modernidad.

Pero, ¿cuánto cuesta sacar una procesión? El coste medio de poner a un Cristo a desfilar oscila entre los 25.000 y 30.000 euros. Este precio puede variar dependiendo del día que salga, siendo "la Madrugá" en Sevilla, el Cristo de Mena con la Legión española en Málaga o el Cristo de los Gitanos de Granada los que más caché tienen por la expectación que generan. Y como el mercado manda -cuando los políticos le dejan-, en esta tradición, que sobrevive gracias a las fórmulas clásicas del asociacionismo y la cooperación humana, también se cumple la ley de oferta y demanda: a mayor demanda de espectadores, mayor valor económico de la procesión. Lógico, pues supone un incremento del número de penitentes, tamaño y peso de los tronos, más músicos, nazarenos, cirios y bandas de nivel.

El funcionamiento de la economía que sostiene este gran evento de culto y pasión no tiene mayor misterio. Como bien explica Atencia, "la cuota de cada miembro de una agrupación cofrade o religiosa suele ir de los 35 euros al año la más barata, como es el caso de las hermandades que procesionan a la Borriquita o Pollinica, y alcanza un precio máximo anual de hasta 70 euros para tronos y pasos como el del Cristo Crucificado o la Virgen de los Dolores y las Penas del Jueves Santo". Si cada Cofradía aglutina hasta 1.000 afiliados de media, las cuentas salen.

"Túnica de nazareno" en Wallapop

Además de la cuota fija, la mayoría de agrupaciones religiosas incluyen una participación por sitio, es decir, un pago mínimo adicional a la cuota anual.Tener sitio en la cola para poder ir de promesa suele salir de 5 hasta 20 euros por cabeza o, mejor dicho, capirote.

A pesar de las infinitas que desfilan, salir de penitencia está muy demandado y muchos se quedan sin plaza para llevar una vela y pedir a su Santo ese año. Teniendo en cuenta que cada Hermandad en Málaga, Sevilla, Granada o Jaén pone en la calle una media de 400 nazarenos por cada procesión, el éxito es rotundo.

El bolsillo también deberá sufragar el gasto de la túnica de los hermanos. Uno de estos trajes se encuentra en el mercado textil que confecciona trajes de fe por unos 200 euros el más económico, que es algo más sencillo y austero. Si ya hablamos de bordados, telas con altas calidades, brillos o aguante nos plantamos hasta los 700 euros. Así,la túnica de la Macarena ronda los 600 euros y si ya lleva hilos de oro con escudos asciende a 750 euros. Hasta El Corte Inglés cuenta con su sección El Rincón del Nazareno, que trabaja a todo tren en los días previos a Semana Santa cosiendo fajas, costales de diversos tejidos, morcillas, faja eléstica y calzado de varios tipos. Igualmente, La Casa del Nazareno, en Sevilla, funciona echando humo en cuanto llega la Cuaresma.

Hay que destacar que hablamos de trabajos de costura a la antigua usanza, ya que están hechos a mano y eso se paga. Es por ello que, al igual que el traje de una novia, de la feria, o el de la comunión, la vestimenta de nazareno también se hereda de padres a hijos. Pero en un mercado abierto, hay opciones para todos, y los que quieran ahorrar unos cuartos pueden adquirir el traje religioso de segunda mano en Mil Anuncios o Wallapop por unos 100 euros.

Militares, músicos, velas y flores

¿Y qué sería de un desfile sin música? Las bandas de cornetas y tambores que abren una procesión suelen tener un coste de unos 2.000 euros, y de ahí para arriba, según la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Málaga. Las que marchan detrás de los Cristos, entre los 3.000 y 5.000 euros, y las más caras son las bandas de música que acompañan a las Vírgenes, siendo los músicos que más cobran -entre 5.000 y 6.000 euros por agrupación-.

La inversión en las miles de flores que adornan, por ejemplo, la imagen de la Virgen del Rocío ronda hasta los 6.000 euros en orquídeas y rosas, creando un efecto sobrecogedor para cualquier turista que se asome a vislumbrarlo. Cada procesión también gasta una media de 2.000 euros en velas y cirios.

El Cristo de la Buena Muerte es uno de los que más tirón tiene en España. Su fama le precede y es que miles de seguidores y fieles se agolpan para ver a los legionarios cantar "el Novio de la Muerte" y levantar su Cristo con gran fervor. Desplazar a los militares para que las tropas marchen y entonen sus himnos con su famosa cabra a la cabeza, como es el caso de la Legión Española en Málaga, cuesta unos 30.000 euros entre viaje, comida y hoteles para los legionarios. Lejos de lo que se piensa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cobran de las agrupaciones religiosas y no del Estado su desfile de tropas con caballería, como en el caso de la Guardia Civil.

Un seguro para el Cristo "por si llueve"

Las aseguradoras están ojo avizor y no se les pasa que la lluvia llega a suponer un auténtico drama. Si después de haber realizado este sagrado desembolso económico los nubarrones aparecen para aguar la fiesta, Caser o Mapre aseguran las esculturas para que no se pierda el dinero.

Se trata de la misma póliza de seguro que cubre un concierto de Led Zeppelin, Madonna o Lady Gaga por si comienza a diluviar y se tiene que suspender el concierto. Por unos 1.500 euros de media, una hermandad asegura no tirar el dinero de todo el año en su procesión si la meteorología no acompaña. Claro está, no vale hacerlo cuando hay previsión de chubascos. El contrato cubre a la Virgen o al Cristo que haya contado con la póliza 40 días antes de su salida o, lo que es lo mismo, cuando todavía no se sabe si la Semana Santa será tiempo de paraguas.De este modo, aunque la pena invada a los devotos, al menos el bolsillo no se resiente.

Sin embargo, hay que decir que los ayuntamientos también destinan una parte del presupuesto público a los fondos de las hermandades. Siguiendo con el ejemplo de las provincias del sur, algunos consistorios como el de Málaga o Sevilla ayudan con casi la mitad de los gastos de la procesión a las hermandades, aunque no todas reciben lo mismo. Entre 8.000 y 15.000 euros percibe del erario público una asociación que procesione estos días.

No obstante, figuras como Antonio Banderas señalan el carácter altruista y solidario que tienen las cofradías como la suya, donde trabajan junto a Cáritas, Cudeca o la Fundación Corinto de forma directa. A esto hay que añadirle el impacto económico y los beneficios de los negocios ligados al turismo en las vacaciones semanasanteras. Tan sólo en Málaga y Sevilla, según la Agrupación de Cofradías y Hermandandes andaluzas, el sector servicios obtendrá "alrededor de 200 millones de euros netos en unos días". Con fe o sin ella, los números reflejan que los santos, por lo menos en estos días, traen riqueza.