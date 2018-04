El boicot amenaza a Marcilla y Saimaza, las últimas marcas ligadas al separatismo

El directivo del grupo holandés Jacobs Douwe Egberts (JDE), Xavier Mitjavila, incendió hace unos días las redes sociales cuando publicó en su cuenta de Facebook que "España es un Estado fascista" junto a un lazo amarillo en solidaridad con dirigentes independentistas.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) es propietaria de marcas de café y té tan conocidas en España como Marcilla, Saimaza, Hornimans, Tassimo o L'Or. Tras conocerse las opiniones de Mitjavila, las peticiones de boicot a estas enseñas no se hicieron esperar.

#BoicotSaimaza Otro que se suma a dejar de comprar el paquete de Marcilla. Gastábamos 3 paquetes al mes. Y me revisaré que otras marcas blancas no lo subcontrata a esta empresa que se mezcla en la política

A pesar de estas duras críticas, la compañía publicó el pasado sábado un escueto comunicado en el que califica las declaraciones de su directivo como "opiniones personales". Lejos de pedir perdón, el grupo holandés recomienda "compartir momentos alrededor de una taza de café o de té" porque "ayuda a fomentar el entendimiento mutuo". Xavier Mitjavila, que ocupa el cargo de General Manager de JDE en Francia, se ha limitado a borrar todos sus perfiles en las redes sociales.

Durante más de 260 años hemos servido a nuestros consumidores el café y el té que les gusta independientemente de quiénes son y de dónde vienen.

Hoy se nos está pidiendo de forma reiterada en las redes sociales que respondamos a raíz de la opinión personal de uno de nuestros empleados. Nosotros en JDE no comentamos sobre opiniones políticas personales y queremos enfatizar que Xavier Mitjavila, en este asunto, no habla en nombre de JDE, no habla en nombre de las marcas de JDE y no representa la visión colectiva de nuestros 15.000 empleados presentes en 120 países, incluidos los más de 200 empleados españoles.

En JDE creemos que compartiendo momentos alrededor de una taza de café o de te ayuda a fomentar el entendimiento mutuo.