Cristóbal Montoro, 03 de abril de 2018, presentación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, Congreso de los Diputados:

La Seguridad Social no está quebrada. La Seguridad Social es una parte de la Administración General del Estado. ¿La Seguridad Social estaba bien cuando el déficit de las administraciones públicas era del 9,3%? ¿Estaba yo más tranquilo entonces porque había una parte de la administración que no tenía déficit? No sé por qué hay que mirar a la Seguridad Social como si fuera un régimen propio. La Seguridad Social está asegurada por el Estado como lo ha estado siempre, es un departamento de las administraciones públicas, aunque tiene unos ingresos que vienen de un impuesto propio. ¿O es que las cotizaciones sociales no son un impuesto? Las cotizaciones sociales son un impuesto… y no uno de los mejores. Pero ahora resultará que, por tener ese impuesto, el sistema será más o menos seguro por la recaudación de ese impuesto.

Lo que no se puede hacer con las pensiones es esa batalla política. Cuando veo una encuesta que dice que las personas de menos de 40 años piensan que no van a tener pensión... si es lo que piensan, están equivocados. Lo que le puedo asegurar es que las personas de menos de 40 años sí van a tener pensión en un sistema de reparto. Claro que hay un problema, pero mucho peor problema era cuando teníamos esos déficit públicos [del 9 o del 10%, en los años 2010 y 2011] y esas deudas comerciales sin pagar. Somos una administración y una parte de esa administración es la Seguridad Social. Su futuro no depende de una frontera delimitada por el subsistema de cotizaciones. Esa forma de verlo, de manera aislada, es un error. Este pesimismo no lo entiendo y no lo puedo aceptar.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social es un apunte contable, no es una hucha. Un apunte de un superávit aplicado a la compra de deuda pública. Son apuntes contables entre administraciones. ¿Pero qué hucha? ¿Qué es lo que asegura? Lo que lo asegura [el pago de pensiones] es que el total de la deuda pública de España esté siendo valorada de una forma u otra. ¿Y cómo veo que ahora eso no es igual que antes? Pues en la prima de riesgo. Los inversores internacionales creen en esta España.

La hucha fue creada por un Gobierno del PP en el que estaba un servidor. Lo que quería [la hucha] poner de manifiesto es que existía un superávit del sistema de pensiones. Cuando firmamos el Pacto de Toledo los pronósticos decían que las pensiones no se podrían pagar en el año 2000. Y en el 2000 se pagaron las pensiones y se creó la hucha. Pero la hucha como máximo ha llegado a tener 70.000 millones y estamos presentando un presupuesto de gasto para el ejercicio 2018 de 144.000 millones. Usted explíqueme cómo paga 144.000 millones con 70.000 de la hucha. La hucha no ha servido nunca para dar seguridad. Cómo va a ser la red de seguridad de nada.

Yo juraría que el Estado lo formamos todos los contribuyentes. ¿Qué significa la separación de fuentes? Pues que una parte la pone el Estado y otra la Seguridad Social. Lo que tenemos en España es un sistema de pacto intergeneracional. Eso es lo que no va a fallar. No depende de un Gobierno. La hucha ha cobrado una dimensión que los creadores de la hucha jamás pensamos que iba a tener. Si es una corriente de intereses del Estado hacia la Seguridad Social [se refiere el ministro al pago que hace el Estado por los intereses de la deuda pública que el Fondo de Reserva posee]. Eso es lo que es la hucha. ¿Y eso garantiza las pensiones? Que no se preocupe nadie. Las pensiones las garantiza el Estado. El sistema público no está en riesgo ninguno. Los debates del Pacto de Toledo deben perder dramatismo.