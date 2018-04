Nueve cosas que jamás creerías que fueran ciertas y, sin embargo, lo son

- Nintendo se fundó en 1889

Es difícil encontrar en España a alguna persona de menos de 60 años que no haya jugado con una Nintendo a lo largo de su vida. La marca japonesa ha creado todo tipo de videoconsolas, gameboys, wiis, etc. Quizá por todo ello se piensa que la compañía nació al calor de la revolución digital para dar un paso más en el ocio y en el entretenimiento. Sin embargo, Nintendo nació en el siglo XIX, concretamente en 1889. Por aquel entonces, era una empresa dedicada a fabricar bajaras de cartas japonesas. 118 años después -en 2007- fue nombrada la empresa más exitosa e influyente en la creación de videojuegos, su valor asciende a 85.000 millones de dólares.

- Cleopatra vivió más cerca del lanzamiento del iPhone que de la construcción de las pirámides de Giza

Las pirámides de Giza se construyeron entre el año 2550 a. C. y el 2490 a. C. Aproximadamente, Cleopatra nació 2421 años después de eso -en el año 69 a. C. y murió en el año 30 a. C., mientras que Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007, 2037 años después de la muerte de Cleopatra. Es decir, la última reina del Antiguo Egipto vivió 384 años más cerca del lanzamiento del primer móvil de Apple que de la construcción de las pirámides.

- China usó más cemento en tres años que EEUU en todo el siglo XX

Entre los años 2011 y 2013, el gigante asiático utilizó 6,6 gigatones de cemento -cada gigatón equivale a 1.000.000.000 de toneladas-, mientras que Estados Unidos utilizó 4,5 gigatones de cemento entre 1901 y el 2000. La respuesta a esto se encuentra en la increíble transformación que China está viviendo en los últimos años. Shanghái en 1987 era una ciudad muy alejada de la modernidad, donde apenas había rascacielos y todo parecía estar en ruinas, pero a día de hoy es una de las urbes más modernas del planeta.

- Las cucarachas provocan alergia y asma

Los excrementos y los huevos de las cucarachas provocan alergia y asma. Aunque suelen aparecer en casas húmedas, antiguas y donde hay poca higiene, ninguna casa se libra de estos insectos. Es posible que no veamos al animal como tal, pero en los restos de polvo puede haber restos de cucarachas. Según un estudio de la Universidad de Columbia , que analizó el polvo de las camas de 200 niños de Nueva York, descubrió que la presencia de los restos de las cucarachas en el polvo era la causa del asma.

- Las piñas tardan dos años en crecer

Las piñas son el fruto que, probablemente, más tarda en crecer. Desde que se planta una de estas plantas sembradas por corona hasta que se obtiene el primer fruto -la primera piña- tarda 24 meses o 28 meses. Además, la planta de la piña solo puede dar a lo largo de su vida 3 frutos como mucho.

- El Imperio Romano existía cuando se fundó EEUU

El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental se reunió en Filadelfia (Pensilvania) para declarar la independencia de Gran Bretaña y la creación de los Estados Unidos de América. A finales del siglo XVIII todavía seguía existiendo el Sacro Imperio Romano, que no se disolvió hasta 1806, cuando su último emperador, Francisco II, abdicó después de caer derrotado militarmente ante Napoleón Bonaparte.

- Una nube tiene 500.000 litros de agua

La científica Peggy LeMone, científica del Centro Nacional de Investigación Atmosférica, publicó un estudio acerca de la capacidad hidráulica de las nubes. Según LeMone, una nube cúmulo promedio tiene una densidad de agua de medio gramo por metro cúbico y un volumen de mil millones de metros cúbicos. Es decir, el contenido de agua total es de 500.000.000 gramos de agua -500.000 litros-.

- Una mujer sobrevivió a los dos naufragios más importantes del siglo XX

Violet Constance Jessop fue una camarera que trabajo en el Titanic y en el Olympic, ambos barcos se hundieron causando decenas de muertos. En el caso del Titanic, el barco chocó con un iceberg y se hundió en 1912. Un año antes, Jessop viajaba a bordo del Olympic, que chocó con un buque de guerra británico y a causa de eso se hundió. Pero esto no es todo, en 1916, Violet Constance viajaba en el Britannic como enfermera y aquel barco también se hundió.

- El tiranosaurio rex más próximo en el tiempo a los humanos que el estegosaurio

Hace 150 millones de años el estegosaurio vagaba por el planeta durante el periodo jurásico de la Era Mesozoica. Según el Servicio Geológico de los EEUU, esta raza de dinosaurios se había extinguido 80 millones de años antes de la aparición del tiranosaurio rex. La primera especie de T. Rex data de hace 67 millones de años. Es decir, 80 millones de años separaron a estas dos razas de dinosaurios, mientras que solo 67 millones de años marcan la separación entre el nacimiento del tiranosaurio y los humanos.