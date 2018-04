Trump amenaza con más aranceles a China y vuelve a cargar contra Amazon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en un comunicado que ha ordenado a los funcionarios comerciales estadounidenses que consideren 100.000 millones de dólares adicionales para China.

Trump ha señalado que los aranceles adicionales se están considerando "a la luz de la represalia injusta de China" contra las acciones comerciales previas de Washington, que incluyen tarifas de 50.000 millones de dólares a los productos chinos. Además, Trump ha afirmado que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, ha determinado que China "ha participado repetidamente en prácticas injustas para obtener propiedad intelectual de Estados Unidos".

Los mercados financieros han oscilado violentamente en los últimos días en respuesta al temor de una escalada en las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo. Antes del último anuncio, legisladores estadounidenses han expresado su inquietud respecto a la amenaza para el sector agrícola estadounidense por la confrontación comercial con China.

China responde a Estados Unidos

El Ministerio de Comercio chino ha asegurado que tomará nuevas medidas para salvaguardar los intereses del país si Estados Unidos se mantiene en su comportamiento proteccionista. La institución ha reiterado a través de su página web que no quiere una guerra comercial, pero que no tiene miedo de una, y ha asegurado que el conflicto comercial ha sido provocado por Estados Unidos.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, acusó a Estados Unidos de elegir el "objetivo equivocado" con sus aranceles contra China". "Estados Unidos pensó que sería más barato involucrarse en el proteccionismo y fue un error de cálculo", aseguro Wang. "China y Estados Unidos son países grandes en el mundo y deberían respetarse y tratarse unos a otros como iguales", aseveró.

Por su parte, los medios estatales chinos han criticado este viernes la "amenaza ridícula" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una mayor acción comercial contra China después de que el mandatario estadounidense pidiera aranceles adicionales de 100.000 millones, aumentando una disputa comercial de alto riesgo entre las dos naciones.

"Esta última intimidación refleja la profunda arrogancia de algunas élites estadounidenses en su actitud hacia China", ha señalado el diario estatal 'Global Times'. Según el diario, Trump ha querido desahogar su ira con una declaración "similar a una bomba". 'Global Times' ha asegurado que si las tarifas se ponen realmente en práctica y cuáles serán las consecuencias "son secundarias para él".

Trump vuelve a cargar contra Amazon

Donald Trump, además también ha arremetido contra Amazon. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que "revisará en profundidad sus opciones políticas para hacer frente a lo que considera una competencia desleal por parte del gigante del comercio electrónico Amazon".

Durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One en su viaje de regreso a Washington desde Virginia Occidental, el magnate neoyorquino ha acusado a Amazon de no pagar los impuestos suficientes. "Vamos a revisar profundamente las leyes", ha aseverado. La situación de los impuestos en relación con Amazon será revisada también por el Tribunal Supremo del país, según ha manifestado el presidente estadounidense, que horas antes había tildado al diario local 'The Washington Post' de "jefe lobista" de Amazon.

El 'Washington Post' pertenece a Jeff Bezos, el fundador y director ejecutivo de Amazon. El director del diario, Martin Baron, ha rechazado tales acusaciones. "No hay nadie aquí que esté siendo pagado por Amazon", ha aseverado Baron. "Ni un sólo centavo", ha añadido.

Este mismo lunes, la cadena de televisión CBS publicó un informe tras supervisar los datos recopilados por la Comisión Federal Electoral entre los años 2015 y 2016 en el que señala que la campaña de Trump gastó más de 150.000 dólares (121.700 euros) en pedidos de Amazon. La campaña del entonces candidato presidencial republicano habría invertido 158.498 dólares (128.700 euros) en 379 transacciones clasificadas como compras de material de oficina.