The Resort Group o cómo ganar hasta un 7% anual invirtiendo en hoteles en Cabo Verde

The Resort Group es líder en el desarrollo y explotación de Resorts de lujo en Cabo Verde, uno de los destinos de más crecimiento y futuro del mundo. El negocio del holding británico donde participan las más importantes empresas hoteleras y turísticas del mundo se gestiona de la siguiente forma:

The Resort Group PLC es dueño de las tierras y de 3 resorts construídos y operativos, otro en construcción y otros seis proyectados. La explotación corre a cargo de la española MeliáHotels International, Tui y Hilton. Las mayores tour-operadoras del mundo, Tui y Thomas Cook, se encargan de llenar los hoteles de turistas que, por otro lado, se incrementan exponencialmente cada año por el atractivo de las islas. Los contratos de explotación están firmados por 25 años. The Resort Group PLC tiene proyectos de construcción hasta 2023. Para un total de más de 6.000 plazas.

Construcciones San José, también española, se hace cargo de levantarlos. La economía de escala hace cada vez más eficiente este negocio. Con los beneficios de explotación, The Resort Group PLC reparte dividendos a sus inversores, según las auditorías anuales de cada resort realizadas por Deloitte.

La parte positiva es que en ningún momento la promotora está en riesgo, dado que no existe apalancamiento y los compradores e inversores (existen distintos paquetes de inversión) pueden tocar con la mano su inversión y disfrutar de unas vacaciones de lujo en los resorts, desde 1 a 5 semanas al año. Esto hace distinta a esta inversión, alejándola de pantallas de ordenador de brokers o complicados algoritmos para jugar en bolsa.

Este tipo de inversión se adapta tanto a particulares y familias como a pequeños y grandes inversores. Existen paquetes de compra muy interesantes, desde 40.001 euros en adelante. Para España, The Resort Group ha seleccionado a Granatte para la gestión de ventas, quien asesora en detalle y de manera particular a cada interesado, tanto para seleccionar la inversión que más se ajuste a las necesidades de los clientes, como de la parte tributaria, un servicio agregado con mucho valor añadido, que normalmente no se presta. Así, todos los compradores e inversores sabrán exactamente cómo declarar sus beneficios y propiedades.

¿Cómo saber más? www.invertirenresorts.com. Granatte ha creado una intuitiva y fácil -pero completa- web donde el interesado puede ir seleccionando entre paquetes de compra según la cantidad a invertir, decidir si desea un resort para toda la familia o sólo para adultos, entre los resorts ya abiertos desde hace tiempo o en construcción, etc.

Una vez preseleccionado el paquete que el cliente crea más conveniente, y a través de www.invertirenresorts.com, el cliente envía su pre-selección a Granatte y esta agencia se pone en contacto para el asesoramiento personalizado. Se valoran los distintos escenarios y situación real del cliente, y se toma la decisión más óptima. De esta manera, el círculo del negocio se cierra.

La oferta incluye detalles de seguridad tales como visita de inspección de 4 días gratis al resort con la reserva inicial y si finalmente el Cliente compra, incluyendo avión y estancia completa para inversiones superiores a los 80.001 €. Y un "si no le gusta, lo puede devolver", dado que todo inversor puede dar marcha atrás en los primeros 14 días y The Resort Group PLC le devuelve el dinero sin retención alguna. Sin duda, estamos ante la inversión 3.0. Sin dobleces, adaptable y multi-beneficiosa.