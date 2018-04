Carmena inyecta dinero a 'El País' para traer turismo LGTB a Madrid

El gobierno de Manuela Carmena ha inyectado 50.000 euros a PRISA VÍDEO a cambio de un documental sobre el Día del Orgullo Gay de 2017. El acuerdo fue suscrito en mayo del pasado año y dio como resultado una producción del director Fernando González Molina que lleva por título The Best Day of My Life (El mejor día de mi vida).

El contrato ha sido canalizado a través de Madrid Destino, la empresa municipal encargada de la gestión turística y cultural de la Villa y Corte. Según declara la Memoria Justificativa del consistorio, el objetivo del gobierno de Manuela Carmena era recoger "el espíritu y los valores" del Día del Orgullo Gay, así como su "influencia y repercusión" para la ciudad. Según el contrato de patrocinio, fue PRISA quien presentó la propuesta a Madrid Destino, que finalmente accedió a financiar el proyecto.

A cambio de los 50.000 euros que aportó el Ayuntamiento, la productora audiovisual del diario El País se comprometió a explicar "la capacidad del World Pride para captar visitantes" y también acordó el objetivo de "posicionar Madrid como destino de turismo LGTB". El preestreno de la cinta tuvo lugar el 13 de marzo, en el cine Callao City Lights. La alcaldesa Manuela Carmena estuvo presente en el acto.

50.000 euros para la productora de El País

El mejor día de mi vida narra la historia de distintas personas vinculadas al colectivo LGTB: "Una pareja de homosexuales rusos que se hace pasar por primos para vivir en libertad", "una lesbiana y activista ugandesa que se juega la libertad cada día en su país"… También hay dos historias nacionales: "Una actriz transexual de Almería que ha completado ya todas las etapas de su reasignación de sexo" y "un actor español que inicia la transición de género".

La memoria justificativa del contrato fue suscrita el 18 de mayo de 2017 por el coordinador de promoción del Día del Orgullo Gay, mientras que el contrato de patrocinio se cerró el 4 de septiembre del pasado año, por los citados 50.000 euros que Madrid Destino abonó a PRISA VÍDEO, la productora de El País.