Podemos acusa a Coca Cola de "violación sistemática de los derechos humanos"

Pablo Iglesias ya ha llamado en varias ocasiones al boicot a Coca Cola debido que, según él, la compañía no respeta los derechos de los trabajadores. "Hay que decirlo muy claro, no hay que beber Coca Cola hasta que Coca Cola no respete a sus trabajadores", ha pedido. Pero ahora, Podemos da un paso más. Irene Montero ha acusado este miércoles a la compañía de "violar sistemáticamente los derechos humanos".

En unas declaraciones que ha realizado en una concentración en Madrid para mostrar su apoyo a una extrabajadora de Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada que ha denunciado a la empresa, la portavoz de Podemos ha asegurado que "Mercedes es una espartana de Coca Cola en lucha que denuncia a la empresa porque en una reunión con altos directivos le dieron un trato vejatorio, como refleja el informe del inspector de trabajo. Como saben Coca Cola es una empresa internacionalmente conocida por la violación sistemática de los derechos humanos y, en este caso, debe rendir cuentas"

"Mercedes es un ejemplo de mujer que defiende la dignidad de las trabajadoras y trabajadores, que llevan años de conflicto para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Una vez más, las mujeres somos las protagonistas de las luchas laborales, estamos en primera fila y no estamos solas denunciando los abusos laborales y defendiendo los derechos y las garantías laborales para todas y todos. Toda nuestra admiración y apoyo", ha continuado la dirigente morada.

Respuesta de Coca Cola

Coca Cola no ha tardado en responder a estas acusaciones de Irene Montero. En un comunicado, la empresa explica que "respetan de manera escrupulosa los derechos de los trabajadores" y que la "acusación de vulneración de derechos de los derechos humanos carece de total fundamento".

"La dirección de Coca Cola European Partners tiene abierta una vía de negociación con la representación de los trabajadores para limar aquellos aspectos que puedan existir y tratar de conseguir convertir el centro de Fuenlabrada en un centro logístico de referencia", añaden en el comunicado.

Otras polémicas con Coca Cola

Podemos ya ha vivido en los últimos años varias polémicas relacionadas con Coca Cola. Después de que Pablo Iglesias llamase al boicot a la marca, el español Marcos de Quinto, director de marketing mundial de Coca Cola, le respondió con sorna en las redes sociales.

El directivo advirtió al líder de Podemos que si seguía haciendo campaña contra Coca Cola, daría su apoyo a Íñigo Errejón en la guerra interna que se vivía en el partido antes de Vistalegre II. Una guerra que en estos momentos ha resucitado en la Comunidad de Madrid y que involucra también al líder en esta región, Ramón Espinar.

Precisamente Espinar protagonizó otra polémica cuando fue pillado en el Senado bebiendo este refresco y tuvo que pedir disculpas por saltarse el boicot que promulgaba su propio partido.