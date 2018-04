La venta del Aeropuerto de Ciudad Real se frustra de nuevo

La falta de apoyo financiero ha frustrado la compra-venta del Aeropuerto de Ciudad Real, cuyos propietarios no han podido finalmente hacer frente al pago de los 56,2 millones de euros por los que fue adquirido. El presidente de Ciudad Real International Airport (CRIA), Rafael Gómez Arribas, que este jueves a la salida de la notaría había confirmado que la firma de las escrituras no había sido posible, ha justificado el no haber podido adquirir finalmente el aeródromo castellanomanchego a la falta de apoyo económico

En rueda de prensa, Gómez Arribas ha asegurado que han sido varias las circunstancias que han influido en que la compra no haya podido realizarse, entre ellas, ha señalado como la más importante, además de la falta de apoyo económico, el que en dos años la empresa no haya conseguido las licencias necesarias para poder operar. La falta de licencias, ha señalado, "ha lastrado la inversión realizada en la compra del aeropuerto".

El presidente de CRIA ha asegurado que la realidad es que el plazo que el juzgado había dado para pagar la infraestructura se ha consumido "sin encontrar a tiempo la financiación suficiente para pagarla". Y ha reconocido que desde septiembre tenían firmada y acordada "en términos intencionales" con un fondo institucional inglés la financiación, que no ha llegado, a pesar de que incluso había contratos por medio que finalmente no se han firmado.

Gómez Arribas ha señalado que este fondo inglés ha tenido, en los dos últimos días de la operación un "comportamiento extraño" que ellos no se explican. En su opinión, el único motivo que les ha podido llevar a dejar de apostar por la operación es que transcurrido tanto tiempo, hayan pensado que "la rentabilidad de la inversión que iban a hacer no era la esperada hace nueve meses, o que no tenía la garantía que esperaban, pero, el hecho es que no han comparecido a pesar de estar convocados a la compra-venta".

El presidente de CRIA ha anunciado que mandarán un escrito al juez insistiendo en que están dispuestos a pagar el dinero que deben, hasta llegar a los 50 millones, para hacerse con la infraestructura. Y ha lamentado que el resultado de la compra-venta del aeropuerto haya sido este, porque, "no era" lo que buscaban tras "haber invertido casi 7 millones de euros y dos años de trabajo".

Además ha asegurado que la infraestructura valdrá menos que si fuera una "finca rústica destinada al cultivo de hortalizas" mientras no tenga las licencias, una concesión administrativa. A pesar de no haber podido comprar el aeropuerto, la CRIA "no tira la toalla" y ahora está "un poco más cerca de su apertura", porque según Gómez Arribas, "se han subsanado defectos importantes" que impedían su adquisición.

Finalmente, ha agradecido el apoyo que la empresa ha recibido de las instituciones en todo momento, así como el esfuerzo que ha realizado los trabajadores de la empresa para tratar de sacar el proyecto adelante.