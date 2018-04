Los españoles son más ricos que los italianos por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia, España ha superado a Italia en términos de PIB per cápita. Así lo refleja la actualización de las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ajusta los datos para tener en cuenta la capacidad adquisitiva. Este cálculo arroja un PIB per cápita de 31.126 euros en el caso de España, frente a los 31.000 euros del país transalpino.

El sorpasso se va a consolidar a lo largo de los próximos años, puesto que el FMI anticipa un escenario muy distinto para las dos economías analizadas. Por un lado, están las proyecciones para España, que hablan de un crecimiento del 2,8% en 2018 y del 2,2% en 2019. Por otro, están las estimaciones para Italia, que apuntan a un aumento del PIB mucho más moderado, del 1,5% en 2018 y del 1,1% en 2019.

Hace apenas diez años, el PIB per cápita italiano era un 10% mayor que el español. Sin embargo, el FMI espera que en apenas cinco años el diferencial a favor de España se acreciente, pasando del 0,4% de 2017 o del 2% esperado para 2018 a una brecha que superaría el 7% en 2023.

Luxemburgo, en cabeza

Ampliando el foco, España se coloca ya como el octavo país con mayor PIB per cápita. En cabeza están los ciudadanos de Luxemburgo (más de 85.000 euros por persona), seguidos de los irlandeses (más de 60.000 euros por cabeza) y los holandeses (casi 45.000 euros por habitante).

El FMI no anticipa cambios en las posiciones de cabeza. En 2023, el ritmo de crecimiento de la economía luxemburguesa hará que sus ciudadanos tengan un PIB per cápita de casi 105.000 euros, casi 20.000 euros más que en la actualidad. Un fuerte avance que certifica el exitoso modelo económico del pequeño país centroeuropeo. En cuanto a Irlanda y Holanda, el FMI espera que cierren el próximo lustro con un PIB per cápita de casi 80.000 euros en el caso del Tigre Celta y 55.000 euros en el caso neerlandés.