Netflix podría empezar a comprar cines enteros como nueva estrategia de empresa

La plataforma de contenidos audiovisuales lleva varios meses envuelta en un conflicto con la industria del cine. El Festival de Cine de Cannes y la Academia de Cine de Hollywood -que concede los Óscar- se han mostrado reacios a incluir a las películas producidas por la plataforma entre los nominados a sus premios. La razón que aluden ambas organizaciones es que Netflix no estrena sus películas en salas de cine al uso, incluso varios académicos aseguraron que sus largometrajes no podían ser considerados películas porque no pasaban por la gran pantalla.

Para solucionar esto, y según informan desde ‘Los Ángeles Times’, la compañía americana está planteándose comprar varios cines para estrenar sus películas. En esta decisión influyen dos razones de peso: una nueva estrategia de marketing y poder acceder a los premios. En el primero de los casos, Netflix quiere dar a sus abonados algo más, un valor añadido extra para competir con otras plataformas de streaming como HBO o Amazon Prime Vídeo. Aunque no hay nada perfilado, la empresa se plantea ofrecer a sus suscriptores descuentos especiales en sus cines físicos, para de esta manera, conseguir aumentar sus más de 125 millones de abonados en todo el mundo.

En segundo lugar, Netflix quiere optar a los premios más importantes de la industria del cine por reconocimiento y por marketing. Una película premiada con un Óscar siempre atrae más espectadores. La empresa además de ofrecer contenidos de terceros, está apostando cada vez más fuerte por los contenidos propios. En 2018, se plantea estrenar más de 80 películas -que unidas a las series le supondrán un gasto de 8.000 millones de dólares-. Entre los largometrajes producidos por la compañía, se encuentra el nuevo largometraje de Martin Scorsese, que tendrá como protagonistas a Robert De Niro y Al Pacino -un film que estaría en muchas quinielas para los Óscar-.

"Están tratando de conseguir credibilidad. Netflix despegó con un par de producciones propias y consiguió estar nominado a los Emmy. Eso les dio buena reputación. Si consiguen estar nominados a más premios, podría hacer crecer la plataforma poco a poco.", asegura Eric Handler, analista de MKM Partners.

Según ‘Los Ángeles Times’, Netflix intentó comprar el mítico cine Landmark situado en la ciudad más poblada de California. Sin embargo, las negociaciones con los propietarios no han llegado a buen puerto por el elevado precio de venta del establecimiento, pedían 40 millones de dólares. Pero este tropiezo no entorpece las aspiraciones de Netflix, que podría crear su propia cadena de cines en Estados Unidos.