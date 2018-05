Francisco Martín es el secretario general de Madrid Aloja. Esta asociación representa, asesora y defiende a los pequeños propietarios de apartamentos de alquiler turísticos en la Comunidad de Madrid.

- ¿Qué objetivo cree que persigue Ahora Madrid con las trabas a los alquileres de pisos turísticos?

Cuando el Ayuntamiento de Madrid se presentó a las elecciones lo hizo con un programa de vivienda social que era irrealizable. Desde entonces necesitaban una cabeza de turco. Nosotros nos hemos acabado convirtiendo en su cabeza de turco particular. Desde el Ayuntamiento nos achacan todos los problemas existentes relacionados con la vivienda, a pesar de que, según encuestas realizadas por ellos mismos, el turismo y los problemas de vivienda no forman parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de la Ciudad de Madrid 2017

- ¿Cree que las prohibiciones impuestas la semana pasada en Baleares pueden extenderse a Madrid?

El Ayuntamiento madrileño ha ido dando pasos para intentar regular la vivienda turística, a pesar de no tener competencias para ello. La competencia sobre turismo la tiene la Comunidad de Madrid. Además, en vez de regularlo en positivo (para garantizar las buenas condiciones de los viajeros), se limita a prohibir, prohibir y prohibir. Es absurdo.

Asimismo, no se puede comparar el turismo de Mallorca con el de Madrid, porque, mientras el turismo mallorquín está más relacionado con la fiesta, en Madrid cerca del 80% del turismo es familiar.

- ¿El alquiler de pisos turísticos beneficia solo a los propietarios o también al resto de la sociedad?

La vivienda turística tiene un beneficio sobre toda la comunidad porque los turistas no se limitan a estar en el apartamento, sino que van al supermercado, a los restaurantes... El turista acaba convirtiéndose en un vecino más que se integra, y su riqueza no se queda en un único lugar. Los apartamentos vacacionales son una forma de repartir la riqueza entre todos, es la democratización del turismo, que aprovecha la ventaja de la digitalización. En cambio, el turista "de hotel" viene con un pack que no cala dentro del entorno.

- Otro gran problema para los pisos turísticos son las empresas hoteleras, ¿cómo se puede frenar al lobby hotelero?

El público busca cosas que los hoteles no ofrecían, se ha creado una nueva demanda turística. Si no fuese por la existencia de esos apartamentos, muchos turistas no vendrían a Madrid (especialmente los extranjeros). Estamos viendo cómo algunas compañías, como en el caso de Booking (principal comercializadora turística hotelera), están haciendo una apuesta por la oferta de apartamentos. Los hoteles tendrán que empezar a buscar la confluencia con nosotros.

- ¿Qué soluciones plantea Madrid Aloja?

Lo primero de todo, pedimos al Ayuntamiento que escuchen a los diferentes actores que componen la realidad turística. Se ha creado una legislación sin consultarnos para nada y las dos veces que nos hemos reunido no han tenido en consideración nuestras demandas.

Si nos quieren regular, que su propia normativa interna sea coherente con lo que dice la Comunidad de Madrid y Hacienda respecto al turismo, ya que Hacienda no nos considera una actividad, sino un tipo de alquiler. El Ayuntamiento puede crear herramientas orientadas a garantizar el descanso de los vecinos, un turismo sostenible y el acceso de los madrileños a la vivienda.

En cambio, lo que están haciendo es crear un ambiente de estigmatización y repudia hacia nosotros que no es cierto. No somos la problemática de la vivienda en Madrid, ni los causantes del aumento de los alquileres. Están diciendo que existen 20.000 apartamentos de alquiler turístico, pero es mentira, ya que cada vivienda aparece en 2 ó 3 portales web, por lo que la cifra real se sitúa en torno a las 7.500 viviendas.

Otro aspecto importante que también nos achacan son las denuncias. Sin embargo, las denuncias a apartamentos turísticos son muy inferiores a las de otro tipo de apartamentos (como los Erasmus). El Ayuntamiento no quiere mostrarnos las denuncias de la Policía por problemas de ruido porque saben que las quejas son mínimas.

Y repito, es muy necesario que dialoguen con nosotros. Hay un mercado, tanto nacional como internacional, que demanda nuestro producto. Si no lo ofrecemos nosotros, los turistas acabarán yéndose a otro lado.