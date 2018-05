Así es la nueva 'pócima mágica' de moda del Mercadona

"Es lo mejor que he comprado en mucho tiempo, funciona y me deja el pelo como ninguna mascarilla hidratante lo ha hecho hasta ahora", comenta una fan del aceite de coco. Es uno de los productos más buscados de los últimos años. "Estuve tres semanas esperando que llegara a la herboristería de mi barrio. Se habían agotado todas las existencias y debido a su demanda no podía llegar antes", explica Inés, otra adicta a este remedio natural cosmético y comestible.

Su precio ronda en los herbolarios los ocho euros de media dependiendo del tamaño. Parece ser que los rápidos resultados a la hora de hidratar el cabello, por ejemplo,superan con creces el de cualquier tratamiento cosmético de alta gama que triplica el precio. Los foros en Internet se llena de alabanzas y sus usuarios rinden pleitesía a esta pócima mágica. Su popular fama se ha visto acrecentada por los innumerables usos y aplicaciones. Los nutricionistas aconsejan tener aceite de coco en nuestra cocina o en la estantería del baño. Pero, ¿qué tiene este milagroso tratamiento y para qué sirve? Pues dicen que para todo.

No sólo se aplica al cabello, según Sandra, dependienta de un herbolario en Madrid. "La piel te la deja más suave que cualquier crema de farmacia". ¿Exagerado? A lo mejor, pero lo que está claro es que arrasa entre el público femenino. Además, se puede utilizar para cocinar repostería en tartas, pasteles o galletas. A las comidas les da un sabor especial propio de la cocina hindú o árabe. Por esto, y por varios motivos más, Mercadona, siempre ojo avizor a las tendencias del mercado, ha incorporado el codiciado aceite en sus estanterías desde el pasado febrero.

Aceite de coco de Mercadona, ¿es igual?

"Ya no queda más aceite de coco" es lo que comentan los dependientes en algunos de estos supermercados. Este producto alimenticio y cosmético está volando. La cadena de Join Roig se ha lanzado a competir con los herbolarios rebajando el precio del aceite hasta la mitad y aumentando los mililitros. Tampoco se han quedado cortos en su calidad, siendo 100% natural y manteniendo así su total efectividad. El tarro de 450 mililitros se encuentra junto al resto de aceites de oliva virgen y refinado. El precio lo hace muy asequible y atractivo para el bolsillo medio. Por 4,50 euros tenemos aceite de coco virgen extra para rato.

Este particular aliño es una de las apuestas estrella de Mercadona en 2018. La empresa de Roig explica con detalle en su web cómo utilizarlo para sacarle el máximo rendimiento: "Debes masajear suavemente el cabello hasta su absorción. En el cabello debes aplicarlo en buena cantidad para que quede húmedo. Luego cubre el pelo con una toalla o gorro, de 40 a 60 minutos. Posteriormente, lávalo con champú, enjuagando con agua abundante". Y... magia, "una suavidad en el cabello que ni Penélope Cruz" -o eso dice Alicia-. Es peluquera y tras comparar los aceites de herbolarios y el del Mercadona, "no hay diferencia, son igualmente buenos", sentencia.

Los laboratorios de Coinnovación de Mercadona vuelven a revolucionar otra vez con este ungüento que causa furor entre las chicas. El Santo Grial de la belleza ha sido encontrado.

EL ACEITE DE COCO ES LO MEJOR QUE ME PASÓ — luciérnaga (@_inefables) April 30, 2018

Alguien : Cual es tu beauty tip?

Yo: Solo 1 , aceite de coco En el cuerpo

En la cara

En el pelo

En las uñas

En los pies /manos

En los dientes Es decir en todo lado 🌴🥥✨ — 𝕮𝖆𝖙𝖆 𝕱𝖗𝖊𝖊𝖗 (@catafreer) April 25, 2018