El éxito de The Resort Group PLC en España: intereses anuales de hasta el 7% para sus inversores

El negocio del holding británico donde participan las más importantes empresas hoteleras y turísticas del mundo ha sido todo un éxito en su primer mes desde que llegó a España. The Resort Group PLC es el dueño de las urbanizaciones donde están construidos 3 de los resorts más lujosos y con más servicios de todo el mundo con un total de más de 2.000 villas, suites, dúplex, áticos, con todos los extras posibles.

Los Resorts son explotados por la multinacional española Meliá Hotels International, que ofrece un servicio exquisito y con la que The Resort Group PLC tiene contratos de explotación por 25 años. Fueron construidos por la también española Construcciones San José, bajo los diseños de los equipos de arquitectos del propio Meliá Hotels International, verdaderos conocedores de cómo debe diseñarse un Resort para ofrecer la máxima experiencia a sus huéspedes.

El exquisito servicio y magnífico destino, hace que muchos turistas quieran repetir. Añadido a esto, The Resort Group PLC y Meliá Hotels International, tienen a su vez aseguradas altísimas cuotas de ocupación gracias a la presencia de otros dos grandes actores, las mayores tour-operadoras del mundo, Tui y Thomas Cook, con los que se tienen firmados contratos para expandir cada día a más gente de todo el mundo estos Resorts y asegurar plena ocupación.

Los Resorts y Cabo Verde

Los resorts Meliá Tortuga Beach Resort, Meliá Dunas Beach Resort&Spa y Meliá Llana Beach Hotel se sitúan en la isla de Sal, formando la llamada "trilogía".

Se encuentran operativos y en explotación desde 2011, 2014 y 2016 respectivamente, el año pasado las cifras arrojaron un exitoso 85% de ocupación.

El propio atractivo natural de las islas, su estabilidad política y democrática y el uso del euro como moneda, hace que en los últimos años, Cabo Verde se haya convertido en uno de los destinos más deseados en Europa para pasar unos idílicos días de placer, alejados de saturadas playas, y ser un híbrido perfecto entre comodidad, lujo, clima y naturaleza.

Intereses garantizados del 7% desde el primer mes

Con la firma del contrato de compra-venta y escrituras, que se firman en España, usted tiene la opción de dejar la propiedad en alquiler a Meliá.

Con los beneficios de explotación de Meliá sobre su propiedad, y tras pagar los costes operativos y de mantenimiento tanto de las urbanizaciones como de las suites o villas, a usted. se le garantiza un neto mínimo garantizado del 5, 6 y 7% por contrato, los 3 primeros años. Serán ingresados desde el primer mes en su cuenta bancaria. Además, usted no tiene que preocuparse por el mobiliario, el mantenimiento… su propiedad siempre estará en las condiciones que un Resort de Lujo de 5-Estrellas de la cadena Meliá tiene: perfecto.

Puede ganar más del 7%

Los resultados de ocupación del Resort, son auditadas trimestralmente por Deloitte. Con un 70% de ocupación, se consiguen beneficios de entorno al 7%. Esto quiere decir que los intereses que por contrato se le dan son mínimos garantizados. Por tanto, si las auditorías trimestrales y públicas superan esa ocupación, los intereses serán complementados y se le ingresará el diferencial. Es decir, a usted se le ingresa la cantidad mayor.

¿Desea saber más? www.invertirenresorts.com

Paquetes de compra flexibles desde 40.001 euros

Este tipo de inversión se adapta tanto a particulares y familias como a pequeños y grandes inversores. En el caso que usted no disponga de 155.000 euros, el precio de la suite más económica, existen paquetes de compra muy interesantes, desde 40.001 euros en adelante. Para España, The Resort Group ha seleccionado a Granatte para la gestión de ventas, quien asesora en detalle y de manera particular a cada interesado, tanto para seleccionar la inversión que más se ajuste a las necesidades de los clientes.

Comprar en Resorts de Meliá. Vacaciones de lujo, ganando dinero

Los compradores pueden seleccionar estancia en su propiedad según el paquete de compra elegido. Así, si compra una propiedad completa podrá disfrutar de 5 semanas al año. Para el paquete de compra de 40.001 hasta 80.001 euros, puede elegir 1 semana y el paquete de +80.001 hasta propiedad completa, de 3 semanas/año. De esta manera Ud. puede tocar con la mano su compra y disfrutar de unas vacaciones de lujo en los resorts, desde 1 a 5 semanas al año.

Muchos menos impuestos

Podemos adelantarle que por la compra de una vivienda en cabo Verde, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es del 1,5%, frente al 8-10% que se paga en España. Además, por el alquiler de su vivienda en un resort turístico, tampoco se pagan impuestos en aquel país. Granatte ha contratado con uno de los mejores bufetes de España, para asesorarle de cómo usted debe informar y declarar sus beneficios y propiedades. Un servicio agregado con mucho valor añadido que normalmente no se presta. Así, todos los compradores e inversores sabrán exactamente cómo proceder.

¿Hay más gastos?

Como de una comunidad de propietarios y de su propio piso se tratase a los beneficios arriba indicados, usted debe pagar el IBI y los gastos de mantenimiento, que son bastante más suaves que en España.

Granatte ha creado una intuitiva y fácil, pero completa, web donde el interesado puede ir seleccionando entre paquetes de compra según la cantidad a invertir, decidir si desea un resort para toda la familia o sólo para adultos, entre los resorts ya abiertos desde hace tiempo o en construcción, etc.

Una vez preseleccionado el paquete que usted crea más conveniente, envía su pre-selección a Granatte y esta agencia se pone en contacto para el asesoramiento personalizado. Se valoran los distintos escenarios, su situación y deseos y se toma la decisión más óptima. De esta manera, el círculo del negocio se cierra.

La oferta incluye detalles de seguridad tales como visita de inspección de 4 días gratis al resort con la reserva inicial y si finalmente usted compra, incluyendo avión y estancia completa para inversiones superiores a los 80.001 euros. Y un "si no me gusta, lo devuelvo", dado que todo inversor puede dar marcha atrás en los primeros 14 días y The Resort Group PLC le devuelve el dinero sin retención alguna. Sin duda, estamos ante la inversión 3.0. Sin dobleces, adaptable y multi-beneficiosa.

El futuro

The Resort Group PLC tiene proyectos de construcción hasta 2023. Para un total de más de 6.000 plazas y 10 resorts. En la actualidad en la Isla de Boa Vista se construye el cuarto Resort, en el que también puede comprar: White Sands Hotel & Spa. La economía de escala hace cada vez más eficiente este negocio. La parte positiva es que en ningún momento la promotora está en riesgo, dado que no existe apalancamiento. Esto hace distinta a esta inversión, alejándola de pantallas de ordenador de brokers o complicados algoritmos para jugar en bolsa