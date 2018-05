Cabify asume ahora el discurso del taxi: "Nunca hemos estado a favor de liberalizar el mercado"

Este jueves se debate en el Congreso el Real Decreto Ley 1076/2017 aprobado por el Gobierno, por el que se regula el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), restableciendo el límite de 1 VTC por cada 30 taxis con el fin de esquivar la esperada sentencia del Tribunal Supremo al respecto.

Esta nueva ley ha provocado un cisma en el seno de la patronal de VTC, enfrentando a las plataformas Cabify y Uber por la liberalización del mercado de licencias. Libre Mercado ha hablado con Mariano Sylveira, Regional Manager en Europa de Cabify, para explicar su posición sobre la nueva restricción del Gobierno.

- ¿Qué le parece esta nueva ley que blinda la concesión de licencias y cierra el mercado? Suponemos que están en contra, puesto que Cabify venía defendiendo lo contrario.

No, eso no es así. Nosotros nunca hemos estado a favor de liberalizar el mercado del taxi. La liberalización no sería sana porque implicaría la destrucción de numerosos puestos de trabajo ahora mismo en nuestra plataforma. Se perdería la profesionalidad y se destruirían cientos de soportes y empresas construidas hasta ahora.

- Pero, ¿no es eso mismo lo que decía el taxi? La liberalización del mercado llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero en 2009 permitió que Cabify entrara como empresa de transporte de viajeros en la ciudad y pudiera crear todos esos nuevos puestos de trabajo. ¿No es una contradicción que ahora no estén a favor de que se abra el mercado?

El Estado debe controlar y regular el número de licencias que da. En nuestro momento, cuando nos beneficiamos, el volumen de licencias que había era muy bajo. La cuestión es que debe ser gradual. Nosotros estamos a favor de que se realice la concesión de nuevas licencias, pero manteniendo el ratio 1/30. Además, la ley dictamina que serán las comunidades autónomas quienes puedan conceder más licencias de ese ratio en el caso de que lo consideren oportuno. No se pueden conceder 60.000 licencias como está pidiendo Uber porque no hay tanta demanda.

- ¿Cómo lo saben? El Estado puede otorgar licencias ilimitadas y serán los viajeros quienes marquen si funcionan o no por la demanda que tengan. ¿No cree que es el mercado, según la ley de oferta y demanda, quien debe delimitar cuántas licencias serán rentables y cuántas no?

A ver... Yo, ideológicamente, estoy a favor de la ley del mercado de la oferta y la demanda, pero en este caso es diferente. Nosotros apoyamos que haya un mínimo de flexibilización, pero que no sea absoluta. No estamos de acuerdo tampoco con la limitación total de licencias.

- ¿Con cuántas licencias opera Cabify ahora?

No te puedo dar ese dato.

- ¿Qué opinan del debate de esta ley en el Congreso?

Estamos muy contentos de que se hable sobre el futuro de la movilidad en las ciudades porque es algo que va a ir cambiando. Poco a poco, la gente va a ir utilizando más vehículos del tipo de Cabify para ir al trabajo, en un futuro lo veremos.