El Mutua Madrid Open, con unos beneficios de 100 millones, podría irse a Berlín

El Mutua Madrid Open no es un torneo de tenis más, es uno de los ocho masters 1000 que se celebran cada año a lo largo y ancho del mundo. Desde el inicio de la competición, en octubre de 2002, cada año la capital de España ha acogido a los mejores tenistas del planeta de los últimos años. Pero no solo sirve para dotar a Madrid y al país de notoriedad tenística, sino que es un evento que reporta muchos millones a la ciudad.

La edición pasada generó un impacto económico de 107 millones de euros y reunió a más de 260.000 espectadores -un 6% más que en 2016-. Un estudio realizado por la Universidad Europea informó de que el 22% de los visitantes vinieron de otros países y su gasto medio por persona durante cuatro días fue de 1.146 euros. De todos los visitantes, el 91% aseguró que les había gustado Madrid y que volverían en otras ocasiones. Esto hace que, además, sea un escaparate turístico de primer nivel.

Hacienda también se beneficia, y mucho, de este Mutua Madrid Open. En 2017, las arcas públicas ingresaron 9,56 millones de impuestos directos y 10,15 millones de impuestos indirectos. En total, 19,71 millones consiguió recaudar el Estado -2,26 millones más que en 2016-.

¿Cuánto cuesta?

Un informe elaborado por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Madrid señala que el coste para el contribuyente se redujo un 24% entre 2009 y 2017. Desde 2007 hasta 2011, el Consistorio pagaba 12 millones anuales, mientras que en 2017 el coste se redujo hasta los 10,3 millones. Es decir, para las arcas públicas tiene un beneficio neto de más de 9 millones de euros y para Madrid, en general, de casi 100 millones.

Estos datos desmontan la teoría de los destituidos Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, que denunciaron ante la Fiscalía duplicidad de pagos y prevaricación en los convenios de 2001, 2006 y 2011. Los ediles afirmaban que el Ayuntamiento pagó 1,5 millones más de lo estipulado en 2002 y que el gasto subiría hasta los 15,5 millones en 2021. Sin embargo, estas cifras no coinciden con el estudio elaborado por los funcionarios del departamento municipal de Deportes.

La tensión entre la empresa organizadora, Madrid Trophy Promotion, y el Ayuntamiento de Madrid es patente. Desde el Consistorio no se han mostrado muy proclives a facilitar la celebración del torneo, que acaba su convenio en 2021. Hace solo unos días, el dueño del torneo, Ion Tiriac, aseguró que "si no es necesario para Madrid, no nos podemos quedar".

Desde Berlín han comenzado a mover ficha para aprovechar el descontento de los organizadores del torneo con el Ayuntamiento de Carmena. El pasado martes, una delegación de la capital alemana acudió hasta la Caja Mágica para reunirse con los organizadores del Mutua Madrid Open y fijar un posible traslado de sede a partir de 2021. "Nuestra intención firme es quedarnos aquí, pero si en un momento dado no nos quieren o no nos dejan, no nos quedará más opción que buscar otro sitio", afirmó uno de los directivos del Open de Tenis.

Varios ediles del Ayuntamiento han asegurado en los últimos días que prefieren esperar para negociar la renovación del acuerdo para "no comprometer al Gobierno que salga elegido en 2019". Rita Maestre, por su parte, dijo que en lugar de firmar un convenio por diez años podría ser posible firmarlo por menos tiempo.

Rafa Nadal se mostró contundente con el Consistorio en la rueda de prensa del Madrid Open. "Creo que tenemos un evento deportivo en España de un nivel muy alto. Es uno de los deportes mediáticos que hay en el mundo y es muy difícil llegar a conseguir eventos de este calibre porque son muy limitados", aseguró el actual número uno del mundo.

"Luego, si se promociona España o se promociona Madrid son extras. Desde mi punto de vista, yo que conozco lo que cuesta llegar a tener un torneo de este calibre, sería perderlo por un tiempo indefinido y eso es un aspecto en contra. Si se pierde el torneo puede que no se vuelva a recuperar", sentenció Nadal.