Aseguran los responsables económicos de Ciudadanos que cuando presentan una iniciativa o una proposición de Ley en el Congreso lo hacen para ganar, para que se aprueben y se apliquen. Es lógico (que lo digan y que lo piensen) pero al mismo tiempo ellos saben que, como le pasa a cualquier otro partido minoritario, las posibilidades de sacar adelante una de estas propuestas son tirando a bajas.

Eso tiene ventajas e inconvenientes. Como apuntábamos hace unas semanas en Libre Mercado, cuando hacíamos el resumen al programa económico de Ciudadanos, la parte buena es que en cierto sentido resulta menos complicado ser un partido bisagra que estar en el Gobierno: si hay que aprobar el Presupuesto para este año, el que tiene que dejarse la piel en la negociación, cuadrar todas las cuentas y cerrar acuerdos es Cristóbal Montoro. Los de Albert Rivera, como socios minoritarios, se apuntan el tanto en las iniciativas que negocian (desde el cheque para jóvenes a los permisos de paternidad) y dejan que el PP se desgaste con el resto.

Ahora Ciudadanos tiene un reto por delante. El CIS del pasado martes pronosticó que el partido naranja sería la segunda fuerza política en el Congreso si mañana se convocasen elecciones (y es primera en intención de voto directa). Por eso, a partir de este momento, se le juzgará como un partido con posibilidades de llegar al Gobierno y su programa estará en el centro del debate, entre otras cosas porque tiene muchas opciones de convertirse en realidad tras los próximos comicios.

Esta semana, Luis Garicano y Toni Roldán, los dos principales responsables del área económicas de Ciudadanos, se acercaron a Libertad Digital para ser entrevistados por Mariano Alonso, Manuel Llamas y Domingo Soriano. Fue una charla de más de una hora, que podría decirse que casi se convirtió en un examen. Desde las pensiones al mercado laboral, pasando por impuestos o liberalizaciones de servicios. Todos los grandes temas salieron a la palestra y los dos líderes naranjas se comprometieron con un puñado de medidas: poner en marcha una reforma integral del mercado laboral (contrato único + mochila austriaca) en los 15 primeros días de Gobierno, informar a los trabajadores durante sus últimos años de vida activa de cuál será la pensión que les corresponde en función de la edad de retiro, reducir el tipo en Sociedades a cambio de eliminar deducciones y aplicar de forma general un complemento salarial en el IRPF (a través de un impuesto negativo para las rentas más bajas).

En este vídeo está la entrevista completa. Los siguientes fueron los titulares y el resumen de lo más destacado de aquella conversación:

El programa, en 12 titulares

[Nota: la mayoría de las respuestas fueron conjuntas, con Garicano y Roldán completando los argumentos del otro o añadiendo alguna explicación en algún punto importante; por claridad, en este texto resumen hemos preferido unir los comentarios de los dos líderes naranjas].

En la negociación de los PGE pusimos una línea roja muy clara: no se va a fragmentar la caja común de la Seguridad Social

1. Pregunta: ¿Cómo valoran el acuerdo PP-PNV para los PGE de 2017?

Ciudadanos: Nosotros teníamos unas prioridades muy claras. Había que priorizar si queríamos estabilidad para el país o hacer política inútil y quedarnos a un lado y optamos por la primera opción en un momento que no es fácil, por la cuestión catalana y por otras cuestiones políticas. Se han conseguido políticas importantísimas: hay una rebaja del IRPF para cerca de 3 millones de familias, centrada en los que tienen menos ingresos; un complemento salarial para jóvenes, que va a coste cero al PGE, porque lo financia la garantía juvenil europea y está asociado a la formación; también tenemos un cheque de mil euros para familias y otras medidas de conciliación: la equiparación salarial de policías y guardias civiles con las policías autonómicas…

Ese era nuestro acuerdo. Lógicamente vivimos en un mundo en el que la aritmética parlamentaria es la que funciona y el PP ha tenido que buscar acuerdos con otras fuerzas políticas. Nosotros pusimos unas líneas rojas muy claras: no va a haber una fragmentación de la caja común de la Seguridad Social, como parece ser que se estaba negociando; no va a haber acercamiento de presos… Pero hay un espacio en el que, si queremos que haya Presupuestos, se tiene que negociar.

--------------------

Todos los partidos nacionalistas están deseando evitar que Ciudadanos llegue al Gobierno

2. El PNV ha presumido de que con este acuerdo se evita o se retrasa la llegada de Ciudadanos al poder:

Los nacionalistas están acostumbrados (mal acostumbrados) a que con 5-6 escaños han condicionado totalmente la política de todo el país. Esto ha sucedido porque PP y PSOE, cuando se trata de temas de Estado, nunca han sido capaces de llegar a un acuerdo. No para repartirse sillones, para eso sí se ponen de acuerdo; pero para temas de Estado no, para eso no negocian nunca. Y al final se lleva el gato al agua el partido nacionalista de turno.

Los nacionalistas están anticipando algo que va a ser clave en el futuro. El PNV anticipa que con Ciudadanos eso se ha terminado. Ahora hay un partido que, cuando haga falta por el bien de España, es capaz de llegar a esos acuerdos a los dos lados. Lo hemos demostrado. Y por eso todos los partidos nacionalistas están deseando evitar que Ciudadanos llegue al Gobierno.

--------------------

El problema demográfico es muy grave. En España, tener hijos es una heroicidad

3. ¿Qué propone Ciudadanos para las pensiones?

Hay un marco en el que trabajar: no se puede hablar sólo de pensionistas o trabajadores. Sin un mercado laboral estable, por mucho que nos pongamos, no vamos a poder pagar las subidas de pensiones del futuro. Tenemos que permitir que ese pacto intergeneracional sea sostenible. No se puede decir "Subimos pensiones pero no hacemos nada en el mercado laboral", que es lo que ha estado haciendo el bipartidismo hasta ahora. Las pensiones de hoy se pagan por los trabajadores de hoy.

Luego tenemos que la esperanza de vida es cada vez más larga. Un ejemplo: en Asturias, el lugar con el peor problema demográfico, hay ahora mismo 1,18 trabajadores por pensionista. Es casi 1 a 1. Esto es lo que va a suceder en toda España en las próximas décadas. Hay que hacer un sistema sostenible. El problema demográfico, en términos de sostenibilidad, es muy grave: si no lo resolvemos, el asunto no tiene solución.

[Libertad Digital: Pero en demografía ya vamos tarde. Los problemas graves llegarán a partir de 2035-40 y los trabajadores de 2040 si no han nacido ya… no llegarán]. No hay que verlo de forma tan estática. Si España tuviera una situación demográfica saneada, en 2030-2040 el país se podría endeudar más y luego volver a una senda más sostenible. Por qué los jóvenes no tienen hijos: precariedad, horarios, muy poco apoyo social… Nosotros tenemos muchas medidas sobre esto que van a hacer que los jóvenes se sientan más seguros: subida de semanas de paternidad, complemento salarial o asegurar que todo el mundo tiene un contrato indefinido. En España es casi una heroicidad tener hijos. Luego, el segundo problema del mercado laboral tiene que ver con la productividad.

[Libertad Digital: Estamos hablando sólo de demografía y mercado laboral. Eso es importante, pero en lo que tiene que ver estrictamente con el sistema de la Seguridad Social, ¿qué propone Ciudadanos?]

¿Qué podemos hacer a corto plazo? Hay que favorecer la libertad para que el que quiera siga trabajando. En el pacto de investidura está la posibilidad de compatibilizar el 100% del salario y pensión. De esta forma consigues más IRPF, más cotizaciones y sin ninguna pérdida. Nadie va a estar peor que ahora, pero puede haber gente que quiere trabajar, quizás unas horas o unos días a la semana. Más flexibilidad. Esto se tiene que hacer para todos los asalariados, no sólo para los autónomos.

--------------------

¿Se puede pagar la subida de pensiones de este año? Sí. ¿Se podrá pagar año tras año sin reformas? No. Sin reformas en el mercado laboral y en demografía, el sistema de pensiones no será sostenible

4. Preguntas concretas: ¿Ciudadanos defiende el pacto PP-PNV? ¿Defiende volver a ligar las pensiones al IPC?

El acuerdo es aceptable para nosotros. Pero no podemos taparnos los ojos con una venda. El inmovilismo reformista no te permite financiar el Estado del Bienestar que queremos; sobre todo por el mercado laboral ultraprecario que tenemos. O cambiamos ese mercado laboral o todo lo demás son mejoras limitadas en el tiempo que no serán sostenibles.

¿Se puede pagar la reforma de este año sin problemas? Sí, se puede pagar. Y apoyamos ese Presupuesto.

¿Se podrían pagar, sin hacer reformas, subidas como esta año tras año? No, no se podría, en absoluto, no sería sostenible. Hay que explicárselo a la gente. Hay una cobardía en el sistema político enorme. Si las cosas se hacen así, "Pan para hoy, hambre para mañana", el sistema no se va a aguantar. Si no hacemos los cambios necesarios en el mercado laboral, en la demografía, dándole más libertad a la gente para que piense en su futuro, siendo más transparentes sobre ese futuro… si no hacemos eso, el sistema no será sostenible.

Nuestra propuesta va en la línea de la reforma sueca: que la gente tenga transparencia para saber, con sus contribuciones actuales, a qué pensión tendría derecho y pueda tomar sus decisiones con libertad.

--------------------

La reforma de 2013 es muy tecnocrática, no reconoce la restricción política.Nuestra reforma implica dar más información y flexibilidad: hay que favorecer la libertad para que el que quiera siga trabajando

5. La reforma de 2013 introducía previsibilidad en el sistema. Tanto el Índice de Revalorización como el Factor de Sostenibilidad tenían como objetivo sacar las pensiones del debate político: en los dos casos, hablamos de índices que son matemáticas y que establecían que el sistema iba a pagar (tanto en revalorización anual como a los nuevos pensionistas) en función de los ingresos de ese sistema. ¿Qué opina Ciudadanos sobre ese esquema de la reforma de 2013?

Vemos esa reforma como muy tecnocrática. Sí, son dos fórmulas matemáticas y con ellas se decide todo. Pero una reforma que supondría una pérdida de poder adquisitivo… es muy complicada de mantener políticamente. La reforma anterior [la del PSOE en 2011], que implica la subida de la edad de jubilación, ha tenido más aceptación. Esta reforma de 2013 no reconoce esta restricción política. Creemos que nuestra reforma, que implica darle a la gente más flexibilidad, va a ser más sostenible.

--------------------

"Tiene que haber más transparencia con las pensiones. [¿Se comprometen a enviar una carta como prometió el PP y luego ha incumplido?] No sé si tiene que ser en formato carta, pero hay que dar mucha más información.

6. ¿Alguna propuesta concreta? ¿Más facilidades para ahorrar? ¿Planes de empresa a nombre del trabajador como en Holanda?

Lo que hay que hacer es garantizar las pensiones públicas, que son compatibles con las privadas. Pero el objetivo y el debate es cómo hacemos sostenible el sistema público. Tenemos que tener más información. Tiene que haber más transparencia: no tiene sentido lo que se ha hecho hasta ahora, esto de "No les vamos a contar nada".

[Libertad Digital: El Gobierno prometió, y lo ha incumplido, enviar una carta cada año a los futuros pensionistas en la que les informaría de cuál sería su pensión. ¿Ciudadanos se compromete a enviar esa carta?]: No sé si tiene que ser en formato carta, pero ese es el objetivo último, dar mucha más información.

--------------------

Nuestro principio general es: impuestos más claros, transparentes, sin agujeros y neutrales

7. Impuestos. ¿Qué les parece el nuevo impuesto a las grandes tecnológicas anunciado por Montoro?

Hay que recordar a la gente que Apple ha estado pagando el 0,5% en Impuesto de Sociedades en Europa. Las tecnológicas se han intentado una serie de trampas que les permiten evitar la fiscalidad. Por eso, nos parece absolutamente razonable, somos los primeros que hemos hablado de ello y estamos muy a favor de que haya un terreno de juego igual para todas las empresas.

Sociedades: "Nuestro principio general, no sólo para Sociedades, es una imposición más clara, más transparente, sin agujeros que permitan la elusión fiscal, más neutral y que ponga menos traba a la actividad económica. España tiene unos tipos impositivos muy altos, que empiezan en rentas bajas y recauda menos, ¿Por qué? Porque el sistema está lleno de agujeros.

En Sociedades queremos bajar el tipo de Sociedades y a la vez eliminar las deducciones de ese impuesto, en particular la de los intereses, que fomenta el endeudamiento.

IRPF: "Estamos a favor de un impuesto negativo [el famoso complemento salarial que Ciudadanos planteaba en su programa electoral] que permita que las personas que tienen ingresos bajos suban esos ingresos con el trabajo. Es una solución que ayuda a la incorporación al mercado laboral y ataca la economía sumergida".

Sucesiones y Patrimonio: "Donde nosotros hemos estado se ha ido produciendo una bajada en Sucesiones y Patrimonio. Lo hemos conseguido en Andalucía, en Murcia y hoy mismo [por el martes] en Aragón. En todos nuestros acuerdos de Gobierno ha habido rebaja en Sucesiones y Patrimonio. Nos parece que no es la forma correcta [de recaudar], ni recaudatoriamente ni en términos de justicia".

IVA: "De momento en el IVA estamos bien como estamos"

-------------------

Siempre que hagamos una reforma con los autónomos hablaremos con ellos. [¿Van a obligar a cotizar en función de la facturación?] No vamos a subir los impuestos al 80% de los autónomos

8. Autónomos: ¿Deben cotizar en función de sus ingresos?

Nosotros impulsamos una ley después de que durante 10 años nadie se haya preocupado por los autónomos. Impulsamos una tarifa plana a 50€ durante el primer año como autónomo. Ya ha habido una mejora muy significativa. Eso era una urgencia. Ahora tenemos un debate en la subcomisión del Congreso en el que se plantea la reforma del RETA. Lo que planteas tiene que debatirse.

Ciudadanos es el partido del trabajo. Queremos que la gente pueda trabajar y que emprender merezca la pena. Todo lo que hagamos irá destinado a que puedan emprender y ganar los frutos de esa actividad.

[Libertad Digital: Repreguntamos. ¿Están a favor de que todos los autónomos paguen una cotización de acuerdo a sus ingresos? Esto es algo que implicaría una subida de impuestos para el 80% de estos profesionales]

Estamos a favor de que los que tienen unos costes fijos altos sin trabajar puedan cotizar según sus ingresos.

[Libertad Digital: Entonces no sería como ahora, que cada uno tiene libertad para elegir su base de cotización]

Estamos hablando de los mínimos. No vamos a hacer una subida fiscal al 80% de los autónomos. Siempre que hagamos una reforma con los autónomos hablaremos con ellos. Somos el partido que más veces se han reunido con las asociaciones de autónomos.

--------------------

La propuesta sobre el contrato único y la mochila austriaca está muy viva: si llegamos al Gobierno, en quince días la pondremos en marcha

9. Contrato único + mochila austriaca. Ese era el esquema de su programa electoral. ¿Sigue viva aquella propuesta?

No sólo sigue viva sino que hay una proposición de ley en el Congreso con un articulado detallado. Está escrita artículo a artículo y, si Ciudadanos llega al Gobierno, en los primeros quince días esa proposición de ley se sacará del cajón y la pondremos en marcha. Para eso se ha escrito esa proposición de ley y tiene ese detalle. Sí está viva... ¡mucho!

Tenemos un sistema laboral que penaliza de manera sistemática a los jóvenes. El sistema de contratos incentiva que no se hagan contratos estables. Hay que cambiar ese sistema y dar la misma protección a todos los trabajadores y al mismo tiempo dar más flexibilidad a las empresas con medidas como la mochila austriaca. Esto también favorece que la persona que estaba agarrada a la silla y que pensaba "Odio este trabajo pero me voy a quedar aquí esperando hasta que me despidan". Eso es algo absurdo en nuestro sistema, están los dos descontentos [empresario y trabajador] y es brutal para la productividad, para la felicidad, para todo.

[Libertad Digital: ¿Ese complemento lo pagarían las empresas o iría unido a una rebaja de las cotizaciones?]

No tendría un coste adicional.

--------------------

Los ciudadanos saben que sin Cs ni se hablaría del cuponazo. Necesitamos un sistema de financiación transparente

10. Financiación autonómica, ¿qué propone Ciudadanos? Teniendo en cuenta, además, que su partido aspira a gobernar varias regiones a partir del año que viene.

El sistema es opaco, injusto e ineficiente. Necesitamos un sistema transparente, que tenga las fórmulas muy claras, igual para todos y que asegure unos servicios básicos iguales para todos los españoles en todas las comunidades autónomas.

En este sentido, hay que apuntar que hace poco tuvimos un acuerdo de PP y PSOE con todos los partidos nacionalistas para votar a favor de un cuponazo que da más privilegios: en estos momentos, el País Vasco, que es la segunda región más rica de España, no sólo no contribuye sino que recibe [fondos del Gobierno central]. Ese modelo seguro que no es el del futuro. Por eso fuimos el único partido que votó en contra. Nosotros queremos unos servicios en igualdad en todas las regiones de España. Y el segundo principio es la transparencia. Los ciudadanos saben que sin Cs de este tema ni se hablaría: seria el típico acuerdo que se habría aprobado en el Parlamento y no se habría enterado nadie. Somos el único partido que tiene el mismo discurso en todas partes.

--------------------

[Sobre taxis y VTC] El terreno de juego tiene que ser igual para todos

11. Dos preguntas sobre dos polémicas muy de moda que tienen que ver con las nuevas tecnologías: alquiler turístico y conflicto VTC-taxis. ¿Cuál es la postura de Ciudadanos?

El principio básico es la igualdad de oportunidades. El terreno de juego tiene que ser igual para todos, también en el alquiler turístico. Hay que asegurarse de que cumple las mismas reglas que se aplican al resto.

En la cuestión de las VTC y del taxi, la solución no puede ser poner un parche y volver a la regulación de hace 10 años. Hay que avanzar hacia un mercado competitivo convencional como están haciendo el resto de los países. No podemos poner puertas al campo, tiene que haber un mercado competitivo. Pero al mismo tiempo hay unos derechos adquiridos por el taxi que hay que proteger. Hay que ordenar esa transición. Pero la vía no es poner parches, como hace el Gobierno con este Decreto que va en contra de una sentencia de la CNMC.

--------------------

El principio básico es que el futuro de la economía no está en los ladrillos, sino en nuestros cerebros

12. En 2015, quizás la mayor polémica que surgió en la presentación del programa electoral de Ciudadanos fue la que tuvo que ver con las infraestructuras y su propuesta de dedicar dinero del AVE a la I+D+i. ¿Aquella idea sigue encima de la mesa?

Yo he vivido [habla Luis Garicano] en Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. Y España es el país que mejores infraestructuras tiene. Al nivel de Holanda e infinitamente mejores que las del Reino Unido o EEUU. Hemos gastado mucho en infrastructuras y en muchos casos bien, aunque también se han hecho muchas locuras. Pero en lo que España no gasta es en capital humano, en innovación, en invertir en el futuro… El principio básico es que el futuro de la economía no está en los ladrillos, sino en nuestros cerebros, en los ciudadanos: hay que invertir en los jóvenes y en los trabajadores para que tengan la formación que requiere la economía del futuro. Tenemos que apostar más por la educación y la economía del conocimiento: esto es un cambio de foco. En este país hemos apostado por una economía de bajo valor añadido y nosotros queremos apostar por la economía que te permite crecer más.