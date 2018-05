El 'Montoro alemán', un socialdemócrata que quiere menos gasto y menos deuda

Hace escasas semanas, Cristóbal Montoro concedió una entrevista al diario El Mundo en la que definió del siguiente modo su trayectoria política e ideológica:

La derecha no me reconoce como uno de los suyos porque no lo soy. Pasé por las Casas del Pueblo. Fui ponente económico del Partido Socialdemócrata en 1976, una opción progresista pero no marxista, al contrario que el PSOE de entonces. Estaba Luis Gámir, y luego Rafael Arias Salgado integró el partido en la UCD, pero yo me fui. Siempre rechacé el marxismo, pero ni soy conservador ni democristiano: mis orígenes sociales y doctrinales son otros. Por eso soy del PP, una gran familia que va del centro a la derecha. Liberalismo es anteponer los derechos del individuo, pero completándolos con la acción del Estado. Los liberales ultramontanos no entienden la segunda parte. Sin Estado no hay igualdad de oportunidades.