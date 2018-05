Pablo Iglesias e Irene Montero se han hipotecado con Caja de Ingenieros. Esta entidad ha sido muy generosa con sus políticos clientes porque les ha concedido un préstamo sobre el 90% del valor del inmueble, o lo que es lo mismo, 540.000 euros para pagar los 600.000 euros que cuesta su chalet.

Según han explicado los propietarios Iglesias y Montero, devolverán el crédito en 30 años pagando una módica mensualidad de poco más de 1.600 euros entre los dos a Caja de Ingenieros. Esta entidad es una sociedad cooperativa con sede en Cataluña. Fue fundada en el año 1967 por un grupo de ingenieros industriales, y ahora, tiene más de 150.000 socios, que son a la vez sus clientes y sus propietarios, y 26 oficinas en diferentes regiones de España.

No se fue de Cataluña

Su nombre salió a la luz en pleno desafío separatista debido a que Caja de Ingenieros fue junto a Caixa Guissonala única entidad que decidió no trasladar su sede fuera de Cataluña. CaixaBanky Sabadelldieron el pistoletazo de salida a una fuga bancaria sin precedentes, pero estas dos entidades decidieron quedarse.

En el ejercicio 2017 obtuvo un beneficio neto consolidado de 12,24 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,82% respecto a los 12 millones de 2016. El pasado año, también registró un crecimiento en el número de clientes del 12,5%, con un mayor impacto en Cataluña, donde el aumento de socios fue del 14%, casi el doble que en el resto de España.

Si presidente, Josep-Oriol Sala, no dudó en admitir que el referendum ilegal benefició a su negocio. "A raíz de la situación del 1-O tuvimos un mayor crecimiento, pero nosotros no cambiamos, somos los mismos. Quizá se produjo porque los otros tomaron otras decisiones", manifestó el pasado mes de marzo en la presentación de resultados de la entidad.

"Nacimos en Cataluña hace 50 años y hemos mantenido la sede en el mismo lugar en Via Laietana. Ni nos vamos ni nos quedamos, simplemente estamos", dijo. "Nosotros no tomamos decisiones precipitadas, no entramos en política, nuestra prioridad es siempre el servicio a los socios", añadió.

Relacionada con el independentismo

A pesar de estas declaraciones en las que se desmarca de la política, tal y como recuerda El País, Caja de Ingenieros ha estado relacionada con el independentismo en varias ocasiones. De hecho, algunos de sus socios han pertenecido a Omnium Cultural o a la Assemblea Nacional Catalana (ANC). El caso más conocido es el de Joan Vallvé i Ribera (hermano de Carme Vallvé y accionista del bróker GVC Gaesco), vicepresidente segundo de Omnium Cultural y miembro del patronato de la Fundación Caja de Ingenieros.

Además, Caja de Ingenieros ha sido una de las entidades de referencia para efectuar donativos para el movimiento y la propaganda independentista. Tanto es así, que la propia ANC publicó una fotografía con un chequede 150.000 euros con el logotipo de la entidad que la defensa de Carme Forcadell entregó al Tribunal Supremo para eludir la prisión.

En 2017, la cartera hipotecaria de Caja de Ingenieros creció en un 3,24% y los préstamos personales lo hicieron un 8,12%. Gracias a Irene Montero y a Pablo Iglesias, siguen sumando clientes.