El multimillonario negocio de las mascotas: "Perros y gatos son los nuevos hijos"

"Cuidamos a nuestros perros mejor que a nosotros mismos. Yo lo he visto. El bienestar del animal está por encima de todo. Hemos humanizado a las mascotas. Al perro ya no se le echa las sobras de la comida, ahora su alimentación es la mejor y está especializada", especifica José María Burea, gerente y fundador de la novedosa franquicia Tierra Animal.

Este empresario abrió su primera tienda en Extremadura hace menos de dos años y ya cuenta con 17 franquicias por toda España. "No paro de rechazar solicitudes, no abro más franquicias porque no doy abasto, no tengo tiempo", declara.

Lo cierto es que el negocio de las mascotas en España es un sector al alza. En 2017, la industria de productos alimenticios y sanitarios para animales de compañía movió más de 1.000 millones de euros anuales, una cifra nada desdeñable que se suma a los más de 1.300 millones que generaron las veterinarias de nuestro país, según un informe de la Asociación Española de Distribuidores de Productos para Animales de Compañía (AEDPAC).

Se calcula que por cada dos hogares españoles hay un perro. En total, 5 millones de perros se registraron en 2016, junto a los 3,5 millones de gatos. Estas nuevas familias perrunas o gatunas se desviven por el nuevo miembro de la familia y todos los cuidados son pocos. "Normalmente el gasto mensual por mascota ronda los 80 euros por perro", asegura el gerente de Tierra Animal. "Los clientes se dejan el dinero que sean necesario. Los hijos se tienen ahora más tarde o no se tienen y los perros y gatos han pasado a ser los sustitutos, son los nuevos hijos sin duda", confiesa entre risas Burea.

El fenómeno perruno es absolutamente novedoso. "Hace diez años nadie podría imaginar que se nos iba a ir la vida por nuestro perro. Prueba de ello es el auge de las tiendas especializadas tan sólo en alimentación, accesorios y ropa para mascotas. Antes, este tipo de productos sólo se vendía en veterinarias", informa el propietario de la franquicia extremeña.

Perros turistas

Tal es la devoción por los canes que separarse de ellos durante las vacaciones genera ansiedad por separación, pero no al perro, sino al dueño. El mercado ya ha solucionado este problema con hoteles donde se permite hospedar a tu mascota. Convertir a nuestro perro en un turista más está de moda. En ViajarconPerros.es se recoge una guía de todos los alojamientos en España para "viajar con tu mejor amigo". Y lo cierto es que está arrasando en Internet. Actualmente, se ha consolidado como "la primera web pionera en la promoción de establecimientos abiertos al turismo con mascotas en España y encabeza la lista de buscadores". En esta guía práctica encontramos hoteles de 5 estrellas para tratar a tu animal como si fuera una auténtica estrella del rock.

Y esta misma línea es la que siguen los dos emblemáticos hoteles de la cadena Palladium Hotel Group. Acaban de lanzar su servicio Animal Instinct. El grupo hotelero anuncia que "las mascotas van a contar con su propio servicio de habitaciones, check in perronalizado, pudiendo firmar con su patita, y carta de bienvenida acompañada de accesorios de lujo, tales como camas de terciopelo, colchón de piel ergonómico, manta, comedero, pelotitas, botella de agua y galletitas personalizadas con su nombre". Y no sólo eso, mientras sus dueños estén en la playa, "los paseadores de perros lo sacarán y lo llevarán a los columpios especializados para que jueguen".

El objetivo, sin duda, es que el animal crea que ha subido al cielo de los perros. Y la verdad es que no debe haber mucha diferencia con el paraíso terrenal que plantea el Hard Rock Hotel Ibiza y el Hard Rock Hotel Tenerife. Sus menús poco tienen de perrunos. En la carta se incluyen desde cremas de pollo y verduras, hasta pescados y frutos rojos, ternera y de postre golosinas y dulces como tiras de bacon seca, huesos de pollo, carpaccio de pavo, pescado seco o chocolate blanco. No cabe duda de que el dueño corre el riesgo de que su querido amigo animal no quiera regresar de las vacaciones nunca.

Se calcula que en España existen más de 1.000 hoteles Pet Friendly donde ya se pueden llevar mascota pagando el correspondiente suplemento, que va desde los 5 euros por animal hasta los 30 euros dependiendo del alojamiento. Y por si tampoco desea dejarlo en hotel, también puede llevar a su mascota consigo a las ya numerosas playas habilitadas en la península para perros. En la propia web Viajar con Perros recogen qué zonas playeras se abren a los animales domésticos en la estación de verano en nuestro país.

Cabe destacar que los ayuntamientos cada vez responden más a la demanda de los vecinos. Sus habitantes reclaman poder ir a tomar el sol y darse un baño junto a su animal. Andalucía y Cataluña son las comunidades que lideran el número de playas públicas habilitadas para los perros, sumando un total de alrededor de 300.

Pero para los que todavía prefieren dejar sus perros y viajar solos en vacaciones, también hay todo un despliegue de servicios para cuidar del animal. Residencias caninas con precios que van desde los 14 euros al día hasta los 50 o bien guarderías-casa donde el trato es más individualizado y con menor número de canes. Ya existen también personas amantes de los animales que se hacen cargo de ellos en su propia casa por 10 euros al día.

Tu perro: tu hijo

La fiebre perruna y gatuna ha hecho hasta cambiar la distribución del hogar y el mobiliario. El animal ha pasado de dormir en el exterior, ya sea terraza o jardín, a hacerlo dentro de la casa. Hasta ahora, contaba con una camita para él, pero ya hay cientos de propietarios que acondicionan una habitación completa ara su mascota.

En vista de los nuevos cambios en el ámbito doméstico, las tiendas ya ofrecen muebles adaptados para los animales: literas, cunas, mesitas de noche, cajoneras, escaleras, lámparas con iluminación especial incorporadas a sus camas, colchones, almohadas, calefacciones, ventiladores, papel de pared de temática animal y toda una gama de objetos de decoración de lo más variopinto.

Habitación de un perro

Ikea, Full Loft, Pet SuperFine, MiaCara o Moormann ya están compitiendo en diseño de sofás chic y sillones de lujo que ya quisiera un humano.

Y como un nuevo hijo que es, no podían faltar los cuidados de belleza e higiene del animal. Luxury Pet o MascoBoutique aglutinan jerseys, pijamas, sudaderas, abrigos, impermeables o camisetas de corte sofisticado y elegante.

Hay quien piensa que a algunos se les ha ido la cabeza con los animales. Patricia Ruiz es peluquera de perros a domicilio en Marbella. Ella misma vive a diario cómo los dueños le piden cortes a veces imposibles. "Quieren que su perro sea el más bonito del vecindario y están dispuestos a pagar lo que sea".

Peluquería Canina

La asesora de imagen canina dice que ha llegado a ganar en un día "hasta 1.000 euros". Por corte y dependiendo del perro, sus precios oscilan desde los 35 euros hasta los 100. "Las épocas de verano son las mejores porque la mayoría de canes de pelo largo necesitan que les corten el pelo por el calor. Antes no se hacía, no había esa conciencia con el animal, ahora todo el mundo está por la labor y se quitan de cualquier capricho de ellos para dárselo a su mascota. En un futuro casi todo el mundo tendrá un animal en casa. Estoy segura.", concluye Ruiz.